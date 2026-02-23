Misteriozna svjetla na nebu iznad Jadrana, stručnjaci dali objašnjenje

23.02.2026
Fotografije neobične pojave na nebu iznad Jadrana izazvale su brojne reakcije korisnika.
Mnogi su u komentarima pokušavali da shvate o čemu je riječ, iznoseći različite teorije i nagađanja, dok su pojedinci priznali da ih je prizor istovremeno oduševio i zbunio.
Iza fotografija stoji iskusni ronilac Vedran Dorušić, koji je neobičnu svjetlosnu pojavu zabilježio i objavio na platformi Fejsbuk.
Kako prenosi Morski.hr, prizori su snimljeni iznad mesta Košljun na ostrvu Pagu, u smjeru ka Viru, sinoć oko 21.35 časova.
Dorušić nije bio jedini svjedok ovog zanimljivog prizora. Isto su vidjeli članovi njegove porodice, kao i drugi stanovnici ostrva u sjevernom Jadranu.
Ono što im je svima bilo zajedničko, jeste osjećaj misterije koji ovakve pojave ostavljaju za sobom.
Kako bi razjasnio o čemu se tačno radi, novinari su kontaktirali astronoma Antu Radonića, koji je ponudio naučno objašnjenje.
“To je rezultat skeniranja laserom sa satelita, pomoću sistema Lidar. Riječ je o odbijanju koherentne svjetlosti od molekula kiseonika i azota ili čestica aerosola u atmosferi. Energija takvog zračenja je hiljadama puta manja od djelovanja Sunčeve svjetlosti“, rekao je Radonić, a prenosi Slobodna Dalmacija.
Iako scene djeluju gotovo nestvarno, riječ je o bezopasnoj i dobro poznatoj tehnologiji koja se koristi za istraživanje atmosfere.
Ovaj neobičan prizor je uspio da uzburka maštu brojnih posmatrača i podsjeti koliko su prirodni i tehnološki fenomeni često nedovoljno poznati široj javnosti.
