Misteriozna svjetla na nebu iznad Jadrana, stručnjaci dali objašnjenje

23.02.2026

20:25

Мистериозна свјетлост на Јадрану
Foto: Facebook

Fotografije neobične pojave na nebu iznad Jadrana izazvale su brojne reakcije korisnika.

Mnogi su u komentarima pokušavali da shvate o čemu je riječ, iznoseći različite teorije i nagađanja, dok su pojedinci priznali da ih je prizor istovremeno oduševio i zbunio.

Osjećaj prave misterije

Iza fotografija stoji iskusni ronilac Vedran Dorušić, koji je neobičnu svjetlosnu pojavu zabilježio i objavio na platformi Fejsbuk.

Kako prenosi Morski.hr, prizori su snimljeni iznad mesta Košljun na ostrvu Pagu, u smjeru ka Viru, sinoć oko 21.35 časova.

Dorušić nije bio jedini svjedok ovog zanimljivog prizora. Isto su vidjeli članovi njegove porodice, kao i drugi stanovnici ostrva u sjevernom Jadranu.

Ono što im je svima bilo zajedničko, jeste osjećaj misterije koji ovakve pojave ostavljaju za sobom.

Šta kažu stručnjaci?

Kako bi razjasnio o čemu se tačno radi, novinari su kontaktirali astronoma Antu Radonića, koji je ponudio naučno objašnjenje.

“To je rezultat skeniranja laserom sa satelita, pomoću sistema Lidar. Riječ je o odbijanju koherentne svjetlosti od molekula kiseonika i azota ili čestica aerosola u atmosferi. Energija takvog zračenja je hiljadama puta manja od djelovanja Sunčeve svjetlosti“, rekao je Radonić, a prenosi Slobodna Dalmacija.

Iako scene djeluju gotovo nestvarno, riječ je o bezopasnoj i dobro poznatoj tehnologiji koja se koristi za istraživanje atmosfere.

Ovaj neobičan prizor je uspio da uzburka maštu brojnih posmatrača i podsjeti koliko su prirodni i tehnološki fenomeni često nedovoljno poznati široj javnosti.

Hrvatska

Jadran

