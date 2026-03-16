Drama u Antaliji: Pucnjava u zgradi Vlade

Prava drama odvija se u Antaliji u Turskoj, nakon što su odjeknuli pucnji u kancelariji guvernera okruga Kepez.

Građani su evakuisani iz zgrade.

Savjeti Osjećate se iscrpljeno? Evo šta treba da jedete da pobijedite proljećni umor

Prema prvim informacijama, pucnjava se dogodila oko 11 časova po lokalnom vremenu.

Nezvanično, jedna osoba je ušla u Direkciju za nacionalno obrazovanje okruga, koja se nalazi u zgradi vlade Kepez u Antaliji, i otvorila vatru nasumično prije nego što se zaključala u jednu od prostorija. Zgrada vlade je evakuisana nakon zvuka pucnjave.

Specijalne policijske i medicinske ekipe su poslate na lice mjesta.

Svijet Učenička šala završila tragedijom - poginuo nastavnik

Policijski timovi obezbjeđuju područje. U ovom trenutku nije poznato da li ima ranjenih, prenosti Telegraf.rs.