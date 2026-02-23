Ubistvo vođe kartela pokrenulo haos u Meksiku; Najmanje 50 mrtvih

Najmanje 25 pripadnika Nacionalne garde Meksika i 30 članova narko-kartela izgubilo je život u napadima u državi Halisko poslije ubistva Nemesija Osegere Servantesa, poznatog kao "El Menčo", vođe zloglasnog narko-kartela Halisko Nova Generacija.

Meksičke vlasti poslale su dodatnih 2.500 vojnika da pojačaju bezbjednost na zapadu zemlje, rekao je Rikardo Trevilja, ministar odbrane.

Talas nasilja izbio je u Meksiku nakon što je najtraženiji kriminalac ubijen u operaciji hapšenja u kojoj su zajedno učestvovale meksičke snage i američke obaveštajne službe.

Nemesio Osegera Servantes preminuo je od posljedica ranjavanja u sukobima pripadnika njegove bande i vojske 22. februara.

Četvorica pripadnika bande ubijena su tokom operacije u gradu Tapalpa, u centralno-zapadnoj državi Halisko.

Kerolajn Levit, portparolka Bijele kuće, rekla je da je El Menčo bio "glavna meta meksičke i američke vlade kao jedan od ključnih trgovaca droge fentanil u Sjedinjene Države".

Ona je rekla da su tri člana kartela ubijena, još tri ranjena, a dva uhapšena u operaciji, za koju su SAD pružile obavještajne podatke.

Poslije ubistva njihovog šefa, banda je pokrenula odmazdu u najmanje 12 meksičkih država.