Srušio se avion hitne pomoći: U njemu bilo sedam osoba

Izvor:

SRNA

23.02.2026

20:00

Срушио се авион хитне помоћи: У њему било седам особа
Foto: ATV

Avion hitne pomoći sa sedam ljudi, uključujući i dva člana posade, srušio se u istočnoj indijskoj pokrajini Džarkand, saopšteno je iz Generalnog direktorata civilnog vazduhoplovstva.

"Avion Bičkraft C90 poletio je iz Rančija u Džarkandu u 14:41 časova, i nakon što je najavio odstupanje od rute zbog lošeg vremena, izgubio je radio-vezu i nestao sa radara", navodi se u saopštenju Direktorata.



Svijet

Opljačkao zlataru viljuškarom, pa pobjegao na magarcu

Tim za potragu i spasavanje je na licu mjesta, a Biro za istragu avionskih nesreća je preuzeo slučaj, prenosi Rojters.

Srušio se avion

Indija

