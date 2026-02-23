Srušio se avion hitne pomoći: U njemu bilo sedam osoba

Izvor:
Avion hitne pomoći sa sedam ljudi, uključujući i dva člana posade, srušio se u istočnoj indijskoj pokrajini Džarkand, saopšteno je iz Generalnog direktorata civilnog vazduhoplovstva.
"Avion Bičkraft C90 poletio je iz Rančija u Džarkandu u 14:41 časova, i nakon što je najavio odstupanje od rute zbog lošeg vremena, izgubio je radio-vezu i nestao sa radara", navodi se u saopštenju Direktorata.
Tim za potragu i spasavanje je na licu mjesta, a Biro za istragu avionskih nesreća je preuzeo slučaj, prenosi Rojters.
