Fico povukao potez: Ukrajina ostaje bez struje iz Slovačke

Slovački premijer Robert Fico izjavio je da je poslao zahtjev upravi elektrodistribucije da obustavi vanredno snabdjevanje električnom energijom Ukrajini dok se protok nafte preko naftovoda Družba ne nastavi.

"Od danas, ako se Kijev obrati Bratislavi sa zahtjevom za pomoć u stabilizaciji ukrajinske energetske mreže, neće dobiti pomoć", naveo je Fico u saopštenju.

On je dodao da će mjera biti ukinuta nakon obnavljanja protoka nafte preko Ukrajine u Slovačku.