Logo
Large banner

Orban: Brisel i Kijev se miješaju u izbore u Mađarskoj

Izvor:

SRNA

23.02.2026

18:02

Komentari:

0
Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Francois Walschaerts

Mađarski premijer Viktor Orban optužio je Brisel i Kijev da se miješaju u predstojeće mađarske izbore kako bi nametnuli svoju agendu.

"Miješaju se u naše izbore jer žele da naša patriotska vlada padne kako bi mogli da nametnu svoje planove", napisao je Orban na "Iksu".

ЕУ

Svijet

Rosatom u potpunosti spreman za moguće sankcije EU

On je naglasio da Brisel i Kijev ne mogu zabraniti Mađarskoj pristup ruskim energentima, prisiliti da odobri pristupanje Ukrajine EU, natjerati da šalje novac ili uvući zemlju u rat.

"Dalje ruke! O budućnosti Mađarske mora da odluči isključivo mađarski narod!", dodao je Orban.

Podijeli:

Tagovi :

Viktor Orban

Mađarska

izbori

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Hronika

Muškarac (80) uhapšen zbog polnog zlostavljanja unuke: Zbog istog djela i ranije osuđivan

1 h

0
Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе

Region

Mirjana Pajković pokazala masku mačke iz svog intimnog snimka: Da, moja je!

1 h

0
Zagreb Hrvatska

Region

Skandalozna izjava hrvatskog ministra: Borci JNA bili fašisti

1 h

0
Трагедија у дому познатог пјевача: Објављене тужне вијести

Scena

Tragedija u domu poznatog pjevača: Objavljene tužne vijesti

1 h

0

Više iz rubrike

Росатом у потпуности спреман за могуће санкције ЕУ

Svijet

Rosatom u potpunosti spreman za moguće sankcije EU

1 h

0
Трамп након одлуке Врховног суда: "Уводим глобалне царине од 10 посто"

Svijet

Tramp: Ne moram ponovo tražiti odobrenje Kongresa

2 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Nećemo popustiti pred ucjenama

3 h

0
Нетфликс

Svijet

Netfliks: Preuzimanje Vorner brosa za 83 milijarde dolara korisno za industriju zabave

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

33

Počeo Vaskršnji post - koliki budžet je dovoljan?

19

28

Izbio požar u kući u kojoj je bilo dijete: Povrijeđena jedna osoba

19

24

Ko je bila Irena Božinovski? Mlada političarka umrla u 41. godini

19

22

Hoće li biti raskinut ugovor za stručne poslove tehničkih pregleda u Srpskoj?

19

22

Akumuliraju se problemi i dugovi u Gradu na Vrbasu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner