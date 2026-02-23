Orban: Brisel i Kijev se miješaju u izbore u Mađarskoj

Izvor:
SRNA
23.02.2026
18:02
Komentari:0
Mađarski premijer Viktor Orban optužio je Brisel i Kijev da se miješaju u predstojeće mađarske izbore kako bi nametnuli svoju agendu.
"Miješaju se u naše izbore jer žele da naša patriotska vlada padne kako bi mogli da nametnu svoje planove", napisao je Orban na "Iksu".
Svijet
Rosatom u potpunosti spreman za moguće sankcije EU
On je naglasio da Brisel i Kijev ne mogu zabraniti Mađarskoj pristup ruskim energentima, prisiliti da odobri pristupanje Ukrajine EU, natjerati da šalje novac ili uvući zemlju u rat.
"Dalje ruke! O budućnosti Mađarske mora da odluči isključivo mađarski narod!", dodao je Orban.
Hronika
1 h0
Region
1 h0
Region
1 h0
Scena
1 h0
Najnovije
Najčitanije
19
33
19
28
19
24
19
22
19
22
Trenutno na programu