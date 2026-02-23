Orban: Nećemo popustiti pred ucjenama

Mađarski premijer Viktor Orban je rekao da Ukrajinci zahtijevaju da se Mađarska odrekne ruskih energenata, šalje novac Kijevu i podrži članstvo Ukrajine u EU, ali da Budimpešta neće popustiti pred ucjenama.

"Štaviše, oni otvoreno prijete mađarskoj Vladi i njenim zvaničnicima lično", naveo je Orban u video-snimku objavljenom na "Iksu".

On je istakao da mađarska patriotska Vlada neće pokleknuti ni pod kakvim ucjenama, niti skrenuti sa zacrtanog puta pod pritiscima i prijetnjama, te da će djelovati u skladu sa zakletvom koju je položila.

"Djelujemo isključivo u interesima mađarskog naroda i nećemo se povinovati uticajima bilo koje strane sile", rekao je Orban.

On je dodao da Vlada insistira na nezavisnosti i suverenitetu Mađarske.