Orban: Nećemo popustiti pred ucjenama

SRNA

23.02.2026

Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Mađarski premijer Viktor Orban je rekao da Ukrajinci zahtijevaju da se Mađarska odrekne ruskih energenata, šalje novac Kijevu i podrži članstvo Ukrajine u EU, ali da Budimpešta neće popustiti pred ucjenama.

"Štaviše, oni otvoreno prijete mađarskoj Vladi i njenim zvaničnicima lično", naveo je Orban u video-snimku objavljenom na "Iksu".

On je istakao da mađarska patriotska Vlada neće pokleknuti ni pod kakvim ucjenama, niti skrenuti sa zacrtanog puta pod pritiscima i prijetnjama, te da će djelovati u skladu sa zakletvom koju je položila.

"Djelujemo isključivo u interesima mađarskog naroda i nećemo se povinovati uticajima bilo koje strane sile", rekao je Orban.

On je dodao da Vlada insistira na nezavisnosti i suverenitetu Mađarske.

Viktor Orban

Mađarska

