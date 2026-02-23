Zbog snježne oluje otkazani brojni letovi

Izvor:
23.02.2026
Gotovo 6.500 letova je otkazano ili odgođeno na Istočnoj Obali u SAD usljed snježne oluje, objavio je portal za praćenje letova "Flajt aver".
U objavi se navodi da je otkazano 5.445 dolaznih i odlaznih letova, dok je 911 odgođeno.
Na tri veća aerodroma u području Njujorka otkazano je gotovo 90 odsto letova.
Usljed snježne oluje, više od 550.000 korisnika je bez električne energije, javlja portal "Pauer aoutidž".
