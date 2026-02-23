Ko je bio "El Menčo": Bivši policajac koji je stvorio najkrvaviji narko-kartel na svijetu

Izvor:
23.02.2026
Ubistvo Nemesija Rubena Osegera Servantesa, u svijetu podzemlja poznatijeg kao „El Menčo“, označilo je kraj jedne od najmračnijih era u istoriji meksičkog narko-kriminala. Njegova smrt u nedjelju izazvala je nezapamćen haos širom Meksika – zapaljeni automobili, blokirani autoputevi i sukobi s policijom pokazali su koliko je duboko njegova organizacija bila ukorijenjena u strukture države i društva.
Priča o El Menču nije tipična holivudska naracija o kriminalcu iz geta. Njegovi počeci vezani su za poljoprivredu u saveznoj državi Halisko. Prije nego što je postao sinonim za brutalnost, struktura iz koje će kasnije nastati zloglasni Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) funkcionisala je kao mreža lokalnih proizvođača i trgovaca, uključujući i uzgajivače avokada.
Međutim, prekretnica u njegovom životu bio je ulazak u policijske redove. Kao bivši policajac, Oseguera je iznutra upoznao način na koji sistem funkcioniše. Njegovo poznavanje policijskih taktika, korupcije i bezbjednosnih propusta omogućilo mu je da kasnije stvori organizaciju koja će godinama biti korak ispred zakona.
Kada je preuzeo vođstvo, El Menčo je transformisao CJNG iz lokalne grupe u globalnog giganta. Iskoristivši slabljenje rivalskog Cártel de Sinaloa, nakon hapšenja njegovog vođe Hoakina Guzmana („El Čapo“), CJNG je agresivno i kroz nezapamćeno nasilje preuzeo ključne rute za krijumčarenje droge u Sjedinjene Američke Države.
Pod njegovom komandom, kartel je preuzeo značajan dio tržišta SAD-a i postao odgovoran za ogromnu količinu droge koja ulazi u tu zemlju. Njegova imperija prodavala je fentanil, kokain, heroin i metamfetamin na svim kontinentima osim Antarktika. CJNG je postao poznat po ekstremnim metodama, brutalnim ubistvima i atentatima na meksičke političare koji bi im stali na put.
Ono što je El Menča izdvajalo od ranijih narko-bosova bila je vojna organizacija njegovog kartela. Nije vodio običnu uličnu bandu – komandovao je privatnom vojskom od više od 7.000 do zuba naoružanih ljudi.
Njegovi borci koristili su taktike koje se inače viđaju samo u modernim ratnim zonama, poput upotrebe komercijalnih dronova naoružanih eksplozivom za napade na rivale i policiju, ali i posjedovanja teškog naoružanja, uključujući raketne bacače sposobne da uništavaju oklopna vozila i obaraju letjelice.
Godinama je El Menčo bio „duh“. Skrivao se u nepristupačnim, planinskim terenima Meksika, okružen ogromnim ličnim obezbjeđenjem. Bezbjednosne snage su više puta bezuspješno pokušavale da ga uhvate, a svaki pokušaj završavao bi se krvoprolićem.
U avgustu 2012. godine vojska je pokušala da ga uhapsi u Gvadalahari, ali su njegovi ljudi napravili vatrene barikade od vozila širom grada, spriječivši policiju da mu priđe. U još jednom pokušaju hapšenja 2015. godine, pripadnici kartela su iz raketnog bacača oborili vojni helikopter, pri čemu su poginula tri vojnika.
Prije pet godina vlasti su imale tačnu lokaciju i plan, ali je El Menčo nestao neposredno prije racije, što je potvrdilo sumnje da su informacije o hapšenju procurile iz samog vrha policije.
Njegov kraj došao je tek u pomno planiranoj akciji specijalnih meksičkih snaga i američkih obavještajnih službi. U teškoj razmjeni vatre pogođen je i preminuo tokom transporta helikopterom u Meksiko Siti.
Iako je glava „zmije“ odsječena, američki i meksički zvaničnici upozoravaju da stroga vojna hijerarhija CJNG-a znači da će kartel vjerovatno nastaviti da funkcioniše. Glavno pitanje koje se sada postavlja u Meksiku jeste ko će naslijediti imperiju vrijednu milijarde dolara i koliko će krvi pritom biti proliveno.
