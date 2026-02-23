Ko je bio "El Menčo": Bivši policajac koji je stvorio najkrvaviji narko-kartel na svijetu

Ubistvo Nemesija Rubena Osegera Servantesa, u svijetu podzemlja poznatijeg kao „El Menčo“, označilo je kraj jedne od najmračnijih era u istoriji meksičkog narko-kriminala. Njegova smrt u nedjelju izazvala je nezapamćen haos širom Meksika – zapaljeni automobili, blokirani autoputevi i sukobi s policijom pokazali su koliko je duboko njegova organizacija bila ukorijenjena u strukture države i društva.

Priča o El Menču nije tipična holivudska naracija o kriminalcu iz geta. Njegovi počeci vezani su za poljoprivredu u saveznoj državi Halisko. Prije nego što je postao sinonim za brutalnost, struktura iz koje će kasnije nastati zloglasni Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) funkcionisala je kao mreža lokalnih proizvođača i trgovaca, uključujući i uzgajivače avokada.

Postao policajac

Međutim, prekretnica u njegovom životu bio je ulazak u policijske redove. Kao bivši policajac, Oseguera je iznutra upoznao način na koji sistem funkcioniše. Njegovo poznavanje policijskih taktika, korupcije i bezbjednosnih propusta omogućilo mu je da kasnije stvori organizaciju koja će godinama biti korak ispred zakona.

Imperija izgrađena na brutalnosti

Kada je preuzeo vođstvo, El Menčo je transformisao CJNG iz lokalne grupe u globalnog giganta. Iskoristivši slabljenje rivalskog Cártel de Sinaloa, nakon hapšenja njegovog vođe Hoakina Guzmana („El Čapo“), CJNG je agresivno i kroz nezapamćeno nasilje preuzeo ključne rute za krijumčarenje droge u Sjedinjene Američke Države.

Pod njegovom komandom, kartel je preuzeo značajan dio tržišta SAD-a i postao odgovoran za ogromnu količinu droge koja ulazi u tu zemlju. Njegova imperija prodavala je fentanil, kokain, heroin i metamfetamin na svim kontinentima osim Antarktika. CJNG je postao poznat po ekstremnim metodama, brutalnim ubistvima i atentatima na meksičke političare koji bi im stali na put.

Ono što je El Menča izdvajalo od ranijih narko-bosova bila je vojna organizacija njegovog kartela. Nije vodio običnu uličnu bandu – komandovao je privatnom vojskom od više od 7.000 do zuba naoružanih ljudi.

Njegovi borci koristili su taktike koje se inače viđaju samo u modernim ratnim zonama, poput upotrebe komercijalnih dronova naoružanih eksplozivom za napade na rivale i policiju, ali i posjedovanja teškog naoružanja, uključujući raketne bacače sposobne da uništavaju oklopna vozila i obaraju letjelice.

Duh kojeg su lovili više od decenije

Godinama je El Menčo bio „duh“. Skrivao se u nepristupačnim, planinskim terenima Meksika, okružen ogromnim ličnim obezbjeđenjem. Bezbjednosne snage su više puta bezuspješno pokušavale da ga uhvate, a svaki pokušaj završavao bi se krvoprolićem.

U avgustu 2012. godine vojska je pokušala da ga uhapsi u Gvadalahari, ali su njegovi ljudi napravili vatrene barikade od vozila širom grada, spriječivši policiju da mu priđe. U još jednom pokušaju hapšenja 2015. godine, pripadnici kartela su iz raketnog bacača oborili vojni helikopter, pri čemu su poginula tri vojnika.

Prije pet godina vlasti su imale tačnu lokaciju i plan, ali je El Menčo nestao neposredno prije racije, što je potvrdilo sumnje da su informacije o hapšenju procurile iz samog vrha policije.

Njegov kraj došao je tek u pomno planiranoj akciji specijalnih meksičkih snaga i američkih obavještajnih službi. U teškoj razmjeni vatre pogođen je i preminuo tokom transporta helikopterom u Meksiko Siti.

Iako je glava „zmije“ odsječena, američki i meksički zvaničnici upozoravaju da stroga vojna hijerarhija CJNG-a znači da će kartel vjerovatno nastaviti da funkcioniše. Glavno pitanje koje se sada postavlja u Meksiku jeste ko će naslijediti imperiju vrijednu milijarde dolara i koliko će krvi pritom biti proliveno.