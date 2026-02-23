Širi se snimak aerodroma u Meksiku: Nema prijetnje, putnike uhvatila histerija

Izvor:
Uprava Međunarodnog aerodroma Gvadalahara (GDL) danas je saopštila da unutar objekta nije zabilježen nijedan incident, uprkos izvještajima o prisustvu naoružanih lica.
U izjavi objavljenoj na mreži Iks, Pacifik Erport Grup (GAP) navela je da aerodrom radi normalno, samo nekoliko sati nakon što je u operaciji saveznih bezbjednosnih snaga u Halisku ubijen vođa kartela Halisko Nova Generacija (CJNG), Nemesio Osegera Servantes, poznat kao „El Menčo“.
Iz GAP-a su poručili da nema otkazivanja letova niti drugih poremećaja povezanih sa događajima u državi Halisko, gdje su se u nedjelju ujutro na auto-putevima pojavile zapaljene barikade koje su postavili pripadnici narko-kartela.
„Događaji zabilježeni u raznim dijelovima države ne utiču na rad unutar aerodroma ni na bezbjednost u samom objektu“, stoji u saopštenju. „Aerodrom obezbjeđuju Nacionalna garda i Ministarstvo nacionalne odbrane“, dodali su iz GAP-a.
Uprava aerodroma tvrdi da unutar zgrade nije bilo incidenata te da ne postoji rizik za putnike, zaposlene ili posjetioce.
Osvrćući se na video-snimke koji prikazuju ljude kako panično trče unutar terminala, GAP je naveo da „informacije i materijali“ koji kruže društvenim mrežama „ne prikazuju bezbjednosne rizike unutar terminala, već su posljedica histerije među putnicima“.
GAP je izjavu objavio nakon što su neki mediji, uključujući list La Hornada, izvijestili o prisustvu naoružanih muškaraca na aerodromu. Izvor koji se zatekao na aerodromu rekao je da su svi odjednom počeli da trče, iako nije bilo vidljive prijetnje.
Na društvenim mrežama šire se i druge dezinformacije, poput one da je kartel zauzeo aerodrom i da uništava avione. Kao dokaz je priložena AI fotografija aviona u plamenu.
Oglasio se Landau nakon ubistva El Menča
Ranije tokom dana, uprava aerodroma Gvadalahara savjetovala je putnicima da zbog „nepredviđenih situacija“ na auto-putu prema Čapali, koje mogu uticati na saobraćaj, krenu na put ranije.
U međuvremenu, Er Kanada je na mreži Iks objavila da je „zbog trenutne bezbjednosne situacije u Puerto Valjarti, koja se odražava i na tamošnji aerodrom, privremeno obustavila današnje operacije“.
„Pratimo situaciju i u kontaktu smo sa lokalnim vlastima koje rade na rješavanju problema“, saopštila je avio-kompanija.
Haos: Kartel krenuo u brutalnu odmazdu nakon ubistva narko-bosa, stižu jezivi snimci
„Putnicima se savjetuje da ne kreću prema aerodromu osim ako status njihovog leta na stranici aircanada.com nije potvrđen. O promjenama u planu putovanja biće direktno obaviješteni. Više informacija podijelićemo čim budu dostupne“, poručili su iz Er Kanade.
U odvojenom saopštenju, GAP je potvrdio da su otkazani i neki letovi sa aerodroma Međunarodni aerodrom Mansanilo, koji se nalazi u susjednoj državi Kolima. Putnicima se savjetuje da kontaktiraju svoje avio-prevoznike kako bi dobili najnovije informacije o statusu leta.
Neke autobuske linije takođe su otkazane ili kasne, vjerovatno zbog rizika od nasilja na meksičkim auto-putevima nakon što su članovi kartela CJNG počeli da reaguju na smrt svog vođe, za kojim je bila raspisana potjernica i u Meksiku i u Sjedinjenim Državama. Jedna od pogođenih linija je ona između glavne autobuske stanice u Meksiko Sitiju i grada San Migel de Aljende u državi Gvanahuato.
Trenutno na programu