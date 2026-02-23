Logo
Širi se snimak aerodroma u Meksiku: Nema prijetnje, putnike uhvatila histerija

Foto: Printscreen/X

Uprava Međunarodnog aerodroma Gvadalahara (GDL) danas je saopštila da unutar objekta nije zabilježen nijedan incident, uprkos izvještajima o prisustvu naoružanih lica.

U izjavi objavljenoj na mreži Iks, Pacifik Erport Grup (GAP) navela je da aerodrom radi normalno, samo nekoliko sati nakon što je u operaciji saveznih bezbjednosnih snaga u Halisku ubijen vođa kartela Halisko Nova Generacija (CJNG), Nemesio Osegera Servantes, poznat kao „El Menčo“.

Uprava aerodroma: „Nema rizika, putnici su u histeriji“

Iz GAP-a su poručili da nema otkazivanja letova niti drugih poremećaja povezanih sa događajima u državi Halisko, gdje su se u nedjelju ujutro na auto-putevima pojavile zapaljene barikade koje su postavili pripadnici narko-kartela.

„Događaji zabilježeni u raznim dijelovima države ne utiču na rad unutar aerodroma ni na bezbjednost u samom objektu“, stoji u saopštenju. „Aerodrom obezbjeđuju Nacionalna garda i Ministarstvo nacionalne odbrane“, dodali su iz GAP-a.

Uprava aerodroma tvrdi da unutar zgrade nije bilo incidenata te da ne postoji rizik za putnike, zaposlene ili posjetioce.

Osvrćući se na video-snimke koji prikazuju ljude kako panično trče unutar terminala, GAP je naveo da „informacije i materijali“ koji kruže društvenim mrežama „ne prikazuju bezbjednosne rizike unutar terminala, već su posljedica histerije među putnicima“.

Šire se dezinformacije

GAP je izjavu objavio nakon što su neki mediji, uključujući list La Hornada, izvijestili o prisustvu naoružanih muškaraca na aerodromu. Izvor koji se zatekao na aerodromu rekao je da su svi odjednom počeli da trče, iako nije bilo vidljive prijetnje.

Na društvenim mrežama šire se i druge dezinformacije, poput one da je kartel zauzeo aerodrom i da uništava avione. Kao dokaz je priložena AI fotografija aviona u plamenu.

Svijet

Oglasio se Landau nakon ubistva El Menča

Ranije tokom dana, uprava aerodroma Gvadalahara savjetovala je putnicima da zbog „nepredviđenih situacija“ na auto-putu prema Čapali, koje mogu uticati na saobraćaj, krenu na put ranije.

Avio-kompanije obustavljaju letove

U međuvremenu, Er Kanada je na mreži Iks objavila da je „zbog trenutne bezbjednosne situacije u Puerto Valjarti, koja se odražava i na tamošnji aerodrom, privremeno obustavila današnje operacije“.

„Pratimo situaciju i u kontaktu smo sa lokalnim vlastima koje rade na rješavanju problema“, saopštila je avio-kompanija.

Svijet

Haos: Kartel krenuo u brutalnu odmazdu nakon ubistva narko-bosa, stižu jezivi snimci

„Putnicima se savjetuje da ne kreću prema aerodromu osim ako status njihovog leta na stranici aircanada.com nije potvrđen. O promjenama u planu putovanja biće direktno obaviješteni. Više informacija podijelićemo čim budu dostupne“, poručili su iz Er Kanade.

U odvojenom saopštenju, GAP je potvrdio da su otkazani i neki letovi sa aerodroma Međunarodni aerodrom Mansanilo, koji se nalazi u susjednoj državi Kolima. Putnicima se savjetuje da kontaktiraju svoje avio-prevoznike kako bi dobili najnovije informacije o statusu leta.

Poremećaji i u autobuskom saobraćaju

Neke autobuske linije takođe su otkazane ili kasne, vjerovatno zbog rizika od nasilja na meksičkim auto-putevima nakon što su članovi kartela CJNG počeli da reaguju na smrt svog vođe, za kojim je bila raspisana potjernica i u Meksiku i u Sjedinjenim Državama. Jedna od pogođenih linija je ona između glavne autobuske stanice u Meksiko Sitiju i grada San Migel de Aljende u državi Gvanahuato.

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

