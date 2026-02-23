Logo
U Srpskoj rođeno devet beba

Izvor:

SRNA

23.02.2026

08:07

У Српској рођено девет беба
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je devet beba, četiri djevojčice i pet dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Po tri bebe rođene su u Banjaluci i Zvorniku, dvije u Bijeljini, a jedna beba u Doboju.

U Banjaluci su rođena dva dječaka i jedna djevojčica, u Zvorniku dvije djevojčice i dječak, u Bijeljini dječak i djevojčica, a u Doboju dječak.

Poroda nije bilo u Istočnom Sarajevu, Prijedoru, Foči, Trebinju, Nevesinju i Gradišci.

beba

Republika Srpska

