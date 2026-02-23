Zurof: Moraju da postoje i zabrana i kažnjavanje isticanja ustaških simbola

Istoričar Efraim Zurof istakao je da moraju da postoje i zabrana i kažnjavanje isticanja ustaških simbola i da bi Evropska unija zbog tolerisanja toga trebalo da kazni Hrvatsku.

Komentarišući sve češće korišćenje i tolerisanje simbola povezanih sa ustaškim režimom i NDH u javnom prostoru, pogotovo na koncertima Marka Perkovića Tompsona koji su nedavno održani u BiH i Hrvatskoj, Zurov je ocijenio da je to veoma opasna stvar koja dokazuje da mnogi ljudi nisu naučili lekcije o strašnim zločinima ustaša.

Zurov je podsjetio da su pjesme i simboli na koncertima Tompsona simboli masovnog ubijanja Srba, Jevreja i Roma.

- Moraju da postoje i zabrana i kažnjavanje isticanja takvih simbola. Ako toga nema, to je dokaz da ništa nisu naučili ni iz suđenja Dinku Šakiću, ni iz strašnih zločina koje su počinile ustaše - rekao je doskorašnji direktor Centra "Simon Vizental" za Glas Srpske.

On je naveo da ovakvi događaji vrijeđaju uspomenu na žrtve ustaškog režima i Holokausta, ali da ih u Hrvatskoj nije briga za to.

- Veoma je malo obrazovanja o Holokaustu u bivšoj Jugoslaviji, osim u Srbiji i Republici Srpskoj. Veličanje ustaša je kao prokletstvo za sve ljude koji su patili u ustaškom režimu - kaže Zurof.

On je dodao da je učinio sve da pravda stigne većinu zločinaca iz Drugog svjetskog rata, a da je njegov najveći napor bio da privede ustaše.

- Hvala Bogu što sam imao privilegiju da užasnog zločinca Dinka Šakića privedem pred sud i strpam ga u zatvor. I to je upravo što je trebalo da uradim sa svim tim komandantima Jasenovca i drugih koncentracionih logora koje su držale ustaše - istakao je Zurof i dodao da je slučaj "Šakić" bio najvažniji u njegovoj karijeri.

On je napomenuo da je bilo slučajeva da ga je razočarala saradnja država u procesuiranju zločinaca, navodeći primjer Austrije koja je učinila sve što je moguće da ne privedu naciste pravdi.

- I Litvanija, Letonija, Estonija. Sve zemlje istočne Evrope žele da se prave da nisu krive ni za šta - zaključio je Zurof.