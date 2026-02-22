Logo
Preminuo Vladislav Jovanović

Izvor:

Tanjug

22.02.2026

20:58

Преминуо Владислав Јовановић

Bivši ministar spoljnih poslova i nekadašnji ambasador pri UN Vladislav Jovanović preminuo je sinoć u 93. godini života, saopštila je njegova porodica.

Vrijeme i mjesto sahrane biće naknadno objavljeni.

Rođen je u Žitnom Potoku 1933. godine.

Gimnaziju je završio u Beogradu 1951. godine, a nakon toga je diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Diplomatsku karijeru je započeo 1957. godine u ministarstvu inostranih poslova Jugoslavije.

Bio je šef diplomatije u dva mandata, ambasador pri UN, Turskoj, službovao u Briselu, Londonu.

Četiri godine je proveo na položaju referenta ambasade u Briselu (1960-1964), zatim je bio drugi sekretar ambasade u Ankari (1967-1971), savetnik ambasade u Londonu (1975-1979).

Bio je ambasador SFRJ u Turskoj od 1985. do 1989. godine.

Vodio je nekoliko delegacija Jugoslavije na mirovnim i drugim pregovorima tokom devedesetih godina prošlog vijeka.

