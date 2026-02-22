Pandemija gojaznosti sve češće pogađa djecu

Gojaznost je hronična bolest koja se liječi doživotno uz adekvatne lijekove, pravilnu ishranu, redovnu fizičku aktivnost, ponekad i operacijom.

Pored nepravilne ishrane i nedovoljne fizičke aktivnosti, vodeći uzrok gojaznosti je genetika. Često dolazi u pratnji drugih oboljenja. Alarmantna situacija je da ovaj problem sve više pogađa djecu već u ranom uzrasu.

"Mogu da budu i neki drugi uzroci, u smislu nekih bolesti, endokrinološki, uzimanje određenih lijekova, stres, neredovan san...Sve su to neki od uzroka koji mogu da uzrokuju gojaznost", kaže Ivona Risović, endokrinolog.

Pekarski proizvodi, slatkiši i grickalice– omiljena hrana većini djece, ali i problem koji kad se udruži sa nedovoljnom fizičkom aktivnosti dovodi do gojaznosti kod najmlađih. Nutricionisti poručuju da roditelji moraju izgraditi temelj zdravih prehrambenih navika kod djece i da u tome moraju biti istrajni.

"Jako je važno koliko često ćete mu ponuditi zdravu hranu. Često roditelji kažu on to ne voli pa mu ni ne dajem. Ja pitam kada ste zadnji put ponudili, a oni kažu prije godinu dana. Trba pokušavati na svakih 15 dana. Djeci treba davati potaž čorbe jer kroz to unesu dosta povrća koje možda ne bi pojeli da ih vide na tanjiru", rekla je Gordana Ljoljić Dolić, nutricionista.

Pretjerana upotreba telefona i manje sportskih aktivnosti dovela je do toga da su novije generacije motorički sve manje sposobne. Nastavnici fizičkog vaspitanja ističu da dva časa nedjeljno nije dovoljno i da bismo trebali slijediti primjere iz okruženja i uvesti veći broj časova fizičkog vaspitanja.

"Naša škola broji preko 920 učenika od čega je jedva da kažem 6 do 10 odsto motorički na prosjeku i minimumu, a ostalo je sve loše. Mi sad imamo situaciju da mi djecu danas ne možemo da ocjenimo kao prije 10, da ne kažem 20 godina, jer da ih ocjenjujemo istim kriterijumom sve bi bile jedinice i dvice", rekao je Milenko Rodić, nastavnik fizičkog vaspitanja.

Pretjerana ekranizacija i neadekvatna reakcija na devijacije u društvu dovele su do statičnosti, a kasnije i gojaznosti mladih ljudi, ističu sociolozi.

"Mi danas imamo sve više gojazne djece upravo zbog tih njihovih loših životnih navika, zbog njihovog statičnog načina života i svega onog što mlad čovjek ne bi trebao da bude. Od mladog čovjeka se očekuje da bude dinamičan, da je stalno u nekom pokretu, da bude pun energije", kaže Vladimir Vasić, sociolog.

Tjelesna težina nije važna samo zbog fizičkog izgleda, već primarno zbog zdravlja. Gojaznost dovodi do ozbiljnih zdravstvenih obljenja zato je neophodno na vrijeme voditi računa o tome. Obavezna fizička aktivnost, redovna tri glavna obroka, ishrana bazirana na povrću, voću, mesu i mliječnim proizvodima – temelj su zdravih prehrambenih navika i zdravog života.