Okupilo se oko 450 lovaca, odstrijeljeno pet šakala i tri lisice

SRNA

22.02.2026

15:15

0
Foto: Srna

U lovu na području Stanara, u kojem je učestvovalo oko 450 lovaca, odstrijeljeno je osam predatora - pet šakala i tri lisice.

Boris Stevanović, predsjednik Lovačkog udruženja "Srndać" koje je organizovalo lov, rekao je Srni da je da u današnjoj redovnoj aktivnosti suzbijanja šakala nije bilo incidenata.

On je naveo da je na četvrtom po redu organizovanom lovu na šakala učesnike pratilo lijepo vrijeme, koje je više pogodovalo ovom predatoru.

Sekretar Lovačkog saveza Republike Srpske Živojin Lazić rekao je da je šakal invazivna vrsta predatora čiji je broj svake godine sve veći, zbog čega je u Srpskoj pravno nezaštićen i može se loviti tokom cijele godine.

"Veoma teško ih je držati na nekom umjerenom broju, a sve veća šteta u lovištu jedan je od razloga organizovanja ovakvih manifestacija", naveo je Lazić.

On je rekao da resorno ministarstvo i Lovački savez Republike Srpske na godišnjem nivou obezbjeđuju i do 1,5 miliona KM za unapređenje rada lovačkih udruženja i očuvanje biodiverziteta, te prirodne ravnoteže divljači u lovištima.

Nakon lova, koji je trajao do 13.30 časova, organizovano je druženje za učesnike uz tombolu.

Tokom prošlogodišnje šakalijade odstrijeljeno je 17 predatora, i to 11 šakala, četiri lisice i dvije divlje mačke.

Lovci

Stanari

