Oglasila se Tajna služba o likvidaciji muškarca: Imao je sačmaricu i kanister

Izvor:

Agencije

22.02.2026

16:15

Огласила се Тајна служба о ликвидацији мушкарца: Имао је сачмарицу и канистер

Agenti Tajne službe SAD ubili su danas naoružanog muškarca koji je pokušao da uđe u rezidenciju američkog predsjednika Donalda Trampa Mar-a-Lago na Floridi, saopštio je portparol Tajne službe Entoni Guljelmi.

"Agenti američke tajne službe i zamjenik šerifa iz Kancelarije šerifa okruga Palm Bič (PBSO) upucali su naoružanog muškarca nakon što je rano jutros nezakonito ušao u obezbijeđeni perimetar u Mar-a-Lagu", naveo je on na platformi Iks.

Kako je naveo, muškarac, star oko 20 godina, pronađen na sjevernoj kapiji Mar-a-Laga i ubijen je na licu mjesta.

tramp 3

Svijet

Pucnjava na Trampovom imanju: Tajna služba likvidirala muškarca

Dodao je da je muškarac nosio sačmaricu i kanister i da niko od pripadnika Tajne službe ili PBSO-a nije povređen.

Kako je rekao, potencijalni motiv i pozadinu incidenta, kao i upotrebu sile, istražuju FBI, Tajna služba SAD i Kancelarija šerifa okruga Palm Bič.

U skladu sa internom politikom, uključeni agenti Službe za zaštitu SAD biće stavljeni na rutinsko administrativno odsustvo dok traje istraga.

