Oglasila se Tajna služba o likvidaciji muškarca: Imao je sačmaricu i kanister

Agenti Tajne službe SAD ubili su danas naoružanog muškarca koji je pokušao da uđe u rezidenciju američkog predsjednika Donalda Trampa Mar-a-Lago na Floridi, saopštio je portparol Tajne službe Entoni Guljelmi.

"Agenti američke tajne službe i zamjenik šerifa iz Kancelarije šerifa okruga Palm Bič (PBSO) upucali su naoružanog muškarca nakon što je rano jutros nezakonito ušao u obezbijeđeni perimetar u Mar-a-Lagu", naveo je on na platformi Iks.

An armed man was shot & killed by U.S. Secret Service agents & @PBCountySheriff after unlawfully entering the secure perimeter at Mar-a-Lago early this morning. A press briefing with additional details will be held at 9:00 a.m with @FBI and Palm Beach County. pic.twitter.com/jAXhdb1xEL — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) February 22, 2026

Kako je naveo, muškarac, star oko 20 godina, pronađen na sjevernoj kapiji Mar-a-Laga i ubijen je na licu mjesta.

Dodao je da je muškarac nosio sačmaricu i kanister i da niko od pripadnika Tajne službe ili PBSO-a nije povređen.

Kako je rekao, potencijalni motiv i pozadinu incidenta, kao i upotrebu sile, istražuju FBI, Tajna služba SAD i Kancelarija šerifa okruga Palm Bič.

U skladu sa internom politikom, uključeni agenti Službe za zaštitu SAD biće stavljeni na rutinsko administrativno odsustvo dok traje istraga.