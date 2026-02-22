Pucnjava na Trampovom imanju: Tajna služba likvidirala muškarca

Izvor:
Agencije
22.02.2026
15:25
Komentari:0
Američka Tajna služba ubila je muškarca koji je pokušao nezakonito da uđe u osigurani dio imanja američkog predsjednika Donalda Trampa Mar-a-Lago na Floridi, saopštila je Tajna služba.
Prema navodima Tajne službe, ubijeni muškarac bio je u dvadesetim godinama.
Pokušao je nezakonito da uđe u zaštićeno područje Mar-a-Laga, nakon čega su agenti otvorili vatru i usmrtili ga.
Tramp u trenutku incidenta nije bio na Floridi, nego u Vašingtonu, navodi se u saopštenju.
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
Najčitanije
16
57
16
51
16
45
16
41
16
36
Trenutno na programu