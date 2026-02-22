Logo
Pucnjava na Trampovom imanju: Tajna služba likvidirala muškarca

Izvor:

Agencije

22.02.2026

15:25

Пуцњава на Трамповом имању: Тајна служба ликвидирала мушкарца
Foto: Tanjug / AP / Jose Luis Magana

Američka Tajna služba ubila je muškarca koji je pokušao nezakonito da uđe u osigurani dio imanja američkog predsjednika Donalda Trampa Mar-a-Lago na Floridi, saopštila je Tajna služba.

Prema navodima Tajne službe, ubijeni muškarac bio je u dvadesetim godinama.

Pokušao je nezakonito da uđe u zaštićeno područje Mar-a-Laga, nakon čega su agenti otvorili vatru i usmrtili ga.

Tramp u trenutku incidenta nije bio na Floridi, nego u Vašingtonu, navodi se u saopštenju.

Donald Tramp

Florida

