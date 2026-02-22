Mračna priča iz škole: Direktor hipnotisao učenike, tri tinejdžera preminula

U proljeće 2011. godine troje učenika iz istog malog grada na Floridi preminulo je u kratkom vremenskom periodu - a sve troje je prethodno bilo podvrgnuto hipnozi koju je sprovodio njihov direktor, dr Džordž Keni.

Tadašnji direktor srednje škole „Nort Port“ hipnotisao je više od 70 ljudi, uključujući brojne učenike, iako nikada nije bio licencirani hipnoterapeut. Pojedini učenici tvrdili su da im je pomogao da poboljšaju sportske i školske rezultate, što je kasnije obrađeno u dokumentarnoj seriji iz 2023. godine „True Crime Story: Look Into My Eyes“.

Hipnoza u školi bez licence

Učenici Markus Frimen, Vesli Mekinli i Britani Palumbo — svi koji su imali privatne sesije hipnoze sa Kenijem — preminuli su u razmaku od nekoliko sedmica, prenio je magazin People.

Iako je Keni godinama negirao da je hipnoza imala negativne posljedice, roditelji tinejdžera tvrdili su da je učenicima pokazivao kako da uđu u trans u kojem nisu mogli razumjeti posljedice svojih postupaka.

Događaji su ponovo dospjeli u fokus javnosti kroz epizodu dokumentarne serije ID „The Curious Case Of…“, premijerno prikazanu 16. februara.

Kako je direktor postao hipnotizer

Keni je u dokumentarcu ispričao da se za hipnozu zainteresovao još kao tinejdžer. Inspiraciju je dodatno dobio nakon konferencije na kojoj je hipnotizer nastupao pred više od 2.000 učenika.

Krajem 2009. godine pohađao je petodnevni kurs Nacionalnog udruženja hipnoze u „Omni Hypnosis Center“, ali nikada nije dobio zvaničnu licencu.

Ubrzo je počeo da demonstrira hipnozu na časovima, školskim događajima i u okviru JROTC programa, a kasnije je učenicima nudio i privatne sesije za smanjenje anksioznosti, bolju koncentraciju i sportske rezultate.

Sporne sesije i uznemirujuća svjedočenja

Prema izvještajima, Keni je hipnotisao najmanje 75 osoba, uključujući učenike, nastavnike i roditelje. Priznao je da nikada nije provjeravao medicinsku ili psihološku istoriju učenika prije sesija.

Neki učenici kasnije su tvrdili da su imali negativne posljedice - gubitak sjećanja, konfuziju i dugotrajne probleme sa koncentracijom. Pojedini su opisivali osjećaj straha i nelagode tokom boravka u njegovom prisustvu.

Tri tragedije u kratkom periodu

Fudbaler Markus Frimen (16) poginuo je 15. marta 2011. godine nakon saobraćajne nesreće. Njegovi prijatelji tvrdili su da je redovno odlazio na hipnozu kako bi ignorisao bol tokom utakmica.

Samo nekoliko sedmica kasnije, 8. aprila, život je izgubio i Vesli Mekinli (16), talentovani muzičar koji se pripremao za audiciju na Džulijardu. Njegova majka izjavila je da se nakon sesija ponašao neobično i dezorijentisano.

Treća tragedija dogodila se 4. maja 2011. godine, kada je Britani Palumbo (17), koja je hipnozu koristila kako bi smanjila anksioznost pred SAT testove, pronađena mrtva u porodičnoj kući.

Istraga, suđenje i ostavka

Nakon smrti učenice, Keni je stavljen na plaćeno administrativno odsustvo. Školski odbor okruga Sarasota pokrenuo je istragu, a zdravstvene vlasti Floride utvrdile su da je prekršio zakon praktikujući terapijsku hipnozu bez licence.

Keni se izjasnio da nije kriv, ali je 2012. godine podnio ostavku kako bi izbjegao zatvorsku kaznu. Osuđen je na uslovnu kaznu i društveno koristan rad, nakon čega se odselio sa Floride.

Sudska nagodba sa porodicama

Roditelji troje učenika podnijeli su tužbu protiv školskog odbora, tvrdeći da je hipnoza doprinijela tragedijama i da je škola morala ranije reagovati.

U oktobru 2015. godine postignuta je nagodba, prema kojoj je svaka porodica dobila maksimalnu odštetu od 200.000 dolara.

Slučaj dr Džordža Kenija i danas izaziva podijeljena mišljenja - dok ga neki bivši učenici smatraju osobom koja im je pomogla, drugi ga vide kao čovjeka čije su metode ostavile teške posljedice.