Zelenski želi novac: Šta će Ukrajina dobiti?

15.03.2026

10:40

Володимир Зеленски
Foto: Tanjug/AP Photo/Andreea Alexandru

Ukrajina želi novac i tehnologiju u zamjenu za pomoć bliskoistočnim zemljama u odbrani od iranskih dronova, izjavio je ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski nakon što je Kijev poslao specijaliste u četiri zemlje u regiji.

Zelenski je rekao novinarima da se svaki od tri tima poslata na Bliski istok sastoji od više desetina ljudi, koji će obaviti stručne procjene i pokazati kako bi odbrana od dronova trebala da funkcioniše.

"Ovo nije pitanje učešća u operacijama. Nismo u ratu sa Iranom. Ovo je pitanje zaštite i temeljne, kompletne procjene sa naše strane kako da se suprotstavimo `šahedima`", dodao je ukrajinski predsjednik.

Zelenski je rekao da treba da se razgovara o tome šta će Ukrajina dobiti zauzvrat i naglasio da su Kijevu "važni tehnologija i finansiranje".

Zemlje iz regije Persijskog zaliva su potrošile velike količine raketa protivvazdušne odbrane da bi se suprotstavile iranskim dronovima i zatražile su stručnu pomoć od Ukrajine u njihovom obaranju.

Zelenski je izjavio da je desetak zemalja širom svijeta zatražilo pomoć od Ukrajine o tome kako da se suprotstave ovim napadima.

On je ranije ove sedmice rekao da su timovi poslati u Katar, Ujedinjene Arapske Emirate i Saudijsku Arabiju, dok je drugi zvaničnik rekao da su specijalisti bili i u američkoj vojnoj bazi u Jordanu.

