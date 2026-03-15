Izveli zatvorenika u Luvr, on im pobegao usred metroa

Tanjug

15.03.2026

09:20

Полиција, Француска
Zatvorenik iz francuske zatvorske ustanove u Parizu pobjegao je tokom kulturne posjete muzeju Luvr, dok se grupa kretala javnim prevozom, a do bjekstva je došlo na železničkoj stanici Ober, jednom od najprometnijih čvorišta u centru Pariza, javljaju francuski mediji.

Kako navodi francuski "Entrevue", trojica zatvorenika iz zatvora Nanter bila su na putu ka Luvru kada je jedan od njih iznenada pobjegao.

Čuvari su krenuli u potjeru, ali nisu uspjeli da sustignu zatvorenika, mladića rođenog 2001. godine, koji je izdržavao kaznu zbog krađe i trgovine narkoticima, a oslobođen bi bio tek 2028. godine.

Organizacija posjete već je bila predmet rasprave, jer su i uprava zatvora i tužilaštvo prethodno dali negativno mišljenje za odobrenje izlaska, dok je sudija ipak odlučio da dozvoli posjetu.

Na zahtev francuskog Ministarstva pravde, pratnja je dodatno pojačana, grupa je imala šest pratilaca, od čega tri čuvara, jednog oficira i dva vodiča.

Dvojica preostalih zatvorenika morali su odmah da prekinu posjetu muzeju i vraćeni su u zatvor Nanter pod pratnjom, dok policija još uvijek traga za pobjeglim muškarcem.

