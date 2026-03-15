Prevarant ojadio kolege sa posla, strpao u džep 56.000 evra

Autor:ATV
15.03.2026
Strani državljanin L. G. uhapšen je i određeno mu je zadržavanje zbog prevare kolega u fimi "F.C." prilikom koje je strpao sebi u džep 56.000 evra.
Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata licu L.G. zbog osnovane sumnje da je izvršio produženo krivično djelo prevara.
"Postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni u periodu od decembra 2025. godine do kraja februara 2026. godine dovodio u zabludu više kolega iz firme 'F.C.', predstavljajući da može završiti određene pravne i administrativne poslove u njihovu korist, nakon čega su mu oni po tom osnovu predavali novac u različitim iznosima. Na taj način, kako se sumnja, pribavio je protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od oko 56.000 evra, pri čemu je od jednog oštećenog uzeo iznos od 31.000 evra", naveli su iz ODT u saopštenju, prenose Vijesti.
Kako se dodaje osumnjičenom je određeno zadržavanje zbog opasnosti od bjekstva.
"Imajući u vidu da je strani državljanin, kao i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dijela, s obzirom na to da je ranije osuđivan za isto krivično djelo u Republici Hrvatskoj", navodi se u saopštenju.
