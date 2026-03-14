Stariji građani nasjeli na laži, ostali bez skoro 100.000 evra

Autor:ATV
14.03.2026
20:25
Komentari:0
Policija u Rijeci podnijela je krivičnu prijavu protiv 63-godišnjeg državljanina Ukrajine osumnjičenog da je prevario troje starijih osoba, uverivši ih da je članu njihove porodice potrebna hitna i skupa operacija i na taj način ih oštetio za gotovo 100.000 evra, saopštila je Policijska uprava primorsko-goranska.
Policija je sprovela kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim zbog sumnje da je počinio tri krivična djela prevare, prenosi Hina.
Prethodno je Operativno-komunikacioni centar policije primio više dojava građana o telefonskim pozivima u kojima se oštećenima lažno prikazivalo da je članovima njihove porodice potrebna hitna i skupa medicinska operacija.
Iskoristivši takvu zabludu, osumnjičeni je tokom marta na području Rijeke od oštećenih preuzimao novac i nakit. Prevarom su oštećena tri hrvatska državljanina starosti 79, 81 i 83 godine.
Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na gotovo 100.000 evra.
Tokom kriminalističkog istraživanja kod osumnjičenog je pronađen dio predmeta krivičnog djela, odnosno novac i nakit, navela je policija.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
5 h0
Region
8 h0
Region
8 h0
Region
9 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu