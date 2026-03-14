Stariji građani nasjeli na laži, ostali bez skoro 100.000 evra

Policija u Rijeci podnijela je krivičnu prijavu protiv 63-godišnjeg državljanina Ukrajine osumnjičenog da je prevario troje starijih osoba, uverivši ih da je članu njihove porodice potrebna hitna i skupa operacija i na taj način ih oštetio za gotovo 100.000 evra, saopštila je Policijska uprava primorsko-goranska.

Policija je sprovela kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim zbog sumnje da je počinio tri krivična d‌jela prevare, prenosi Hina.

Prethodno je Operativno-komunikacioni centar policije primio više dojava građana o telefonskim pozivima u kojima se oštećenima lažno prikazivalo da je članovima njihove porodice potrebna hitna i skupa medicinska operacija.

Iskoristivši takvu zabludu, osumnjičeni je tokom marta na području Rijeke od oštećenih preuzimao novac i nakit. Prevarom su oštećena tri hrvatska državljanina starosti 79, 81 i 83 godine.

Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na gotovo 100.000 evra.

Tokom kriminalističkog istraživanja kod osumnjičenog je pronađen dio predmeta krivičnog d‌jela, odnosno novac i nakit, navela je policija.