Auto sa bh tablicama završilo u provaliji: Među povrijeđenima i beba

Autor:ATV
14.03.2026
13:20
Komentari:0
Tokom ranih jutarnjih sati na magistralnom putu Nikšić - Plužine došlo je do teške saobraćajne nezgode kada je u mjestu Brezna vozilo sa BiH tablicama sletilo sa puta u duboku provaliju.
"U vozilu je bio bračni par sa bebom. Svi su teško povrijeđeni. Roditelji se nalaze u bolnici u Nikšiću, dok je beba prevezena u Klinički centar Cene Gore", potvrđeno je u nikšićkoj bolnici.
Do nezgode je došlo oko 6 sati jutros, a na terenu su intervenisali i vatrogasci-spasioci, prenosi Informer.
Ekonomija
2 h0
Region
2 h0
Savjeti
2 h0
Gradovi i opštine
2 h0
Region
2 h0
Region
3 h0
Region
17 h0
Region
21 h0
