Auto sa bh tablicama završilo u provaliji: Među povrijeđenima i beba

Tokom ranih jutarnjih sati na magistralnom putu Nikšić - Plužine došlo je do teške saobraćajne nezgode kada je u mjestu Brezna vozilo sa BiH tablicama sletilo sa puta u duboku provaliju.

"U vozilu je bio bračni par sa bebom. Svi su teško povrijeđeni. Roditelji se nalaze u bolnici u Nikšiću, dok je beba prevezena u Klinički centar Cene Gore", potvrđeno je u nikšićkoj bolnici.

Do nezgode je došlo oko 6 sati jutros, a na terenu su intervenisali i vatrogasci-spasioci, prenosi Informer.