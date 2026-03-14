Auto sa bh tablicama završilo u provaliji: Među povrijeđenima i beba

14.03.2026

13:20

Ауто са бх таблицама завршило у провалији: Међу повријеђенима и беба
Foto: Pixabay

Tokom ranih jutarnjih sati na magistralnom putu Nikšić - Plužine došlo je do teške saobraćajne nezgode kada je u mjestu Brezna vozilo sa BiH tablicama sletilo sa puta u duboku provaliju.

"U vozilu je bio bračni par sa bebom. Svi su teško povrijeđeni. Roditelji se nalaze u bolnici u Nikšiću, dok je beba prevezena u Klinički centar Cene Gore", potvrđeno je u nikšićkoj bolnici.

Do nezgode je došlo oko 6 sati jutros, a na terenu su intervenisali i vatrogasci-spasioci, prenosi Informer.

