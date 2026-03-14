Bez lične karte nema ni pića: Kazne do 40.000 evra za prodaju alkohola

Nacrtom predloga izmena i dopuna Zakona o trgovini, koje je hrvatsko Ministarstvo privrede uputilo u javnu raspravu, predviđa se da lokalne samouprave mogu prodavnicama propisati ograničenje prodaje alkoholnih i drugih pića koja sadrže alkohol.

Kako predlog predviđa, jedinice lokalne samouprave mogu u uvesti zabranu prodaje u određenom vremenskom periodu, ako je to u interesu zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira, kulturne baštine ili zaštite životne sredine.

Ograničenje njihove prodaje može se sprovesti u vremenu od 21:00 do 6:00 sati sljedećeg dana, vidi se iz nacrta predloga, koji je u javnoj raspravi do 5. aprila. Podsjetimo, početkom februara ministar privrede Ante Šušnjar najavio je da će se pred Vladom uskoro naći izmjene Zakona o trgovini.

Gradovi i opštine Protest u Sarajevu, građani traže odgovornost vlasti zbog tramvajske nesreće

Tada je rekao da će se jedinicama lokalne samouprave omogućiti da na svojim područjima, ako za to postoji potreba, mogu regulisati radno vreme, odnosno prodaju alkoholnih pića u rasponu od 20 časova uveče do šest časova ujutru. "To je prvenstveno zbog zdravlja naših građana, posebno dece i mladih, očuvanja javnog reda i mira i zaštite životne sredine i kulturne baštine", rekao je ministar u februaru.

Kazne idu do 39.810 evra

Izmjenama i dopunama Zakona propisuje se i obaveza trgovca, odnosno prodavca, da uskrati prodaju alkoholnih pića ako procijeni da je kupac mlađi od 18 godina, a on dobrovoljno ne dokaže da nije mlađi od 18 godina davanjem na uvid prodavcu nekog ličnog dokumenta, i u slučaju prodaje robe putem automatizovanih kasa.

Takođe, propisuje se da je trgovac dužan da prilikom prodaje alkoholnih pića i pića koja sadrže alkohol putem interneta na svojoj internet stranici implementira tehničko rješenje za proveru starosne dobi kupca automatizovanim očitavanjem mašinski čitljive zone važećeg identifikacionog dokumenta. Pritom je obavezan da uskrati njihovu prodaju putem interneta ako kupac odbije proveru starosne dobi.

Za kršenje odredbi zakona predviđene su novčane kazne za pravna lica u iznosu od 5.000 do 39.810 evra ako u maloprodaji prodaju alkoholna pića i druga pića koja sadrže alkohol ili robu pornografskog sadržaja osobama mlađim od 18 godina, suprotno odredbama Zakona.

Kazna trgovcima ako prodaju alkohol osobi koja je odbila proveru godina

Kazna je predviđena i ako trgovac na svojoj internet stranici ne implementira tehničko rješenje za provjeru starosne dobi kupca automatizovanim očitavanjem mašinski čitljive zone važećeg identifikacionog dokumenta prilikom prodaje alkoholnih pića putem interneta.

Svijet Iran dozvolio pojedinim indijskim brodovima prolaz kroz Ormuski moreuz

Kazna slijedi i ako ne uskrati prodaju tih pića putem interneta ukoliko kupac odbije provjeru starosne dobi automatizovanim očitavanjem mašinski čitljive zone važećeg identifikacionog dokumenta, kao i davanjem dokumenta na uvid i/ili automatizovano očitavanje prilikom preuzimanja robe.

Novčanom kaznom od 2.000 do 6.630 evra kazniće se odgovorno lice u pravnom licu, dok će se novčanom kaznom od 5.000 do 13.270 evra kazniti fizičko lice preduzetnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost za prekršaj počinjen u vezi sa obavljanjem svoje djelatnosti. Novčana kazna od 2.000 do 6.630 evra predviđena je i za fizička lica koja krše zakon.

"Neće doći do gubitka profita"

U javnoj raspravi je i obrazac procene učinaka Zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini, u kojem se, između ostalog, navodi da predlog zakona doprinosi pravnoj sigurnosti, obezbjeđuje ravnopravno tržišno nadmetanje i sprječava nelojalnu konkurenciju među trgovcima u oblasti prodaje.

"U odnosu na poslovne subjekte, potrebno je naglasiti da se ne radi o zabrani, već o dodatnom regulisanju prodaje koje je takve prirode da neće rezultirati značajnijim gubitkom profita niti značajnijim uticajem na smanjenje PDV-a na promet alkoholnih pića, prenosi B92.

Očekuju se jednokratni troškovi prilagođavanja tehničkog rješenja na internet stranicama trgovaca za proveru starosne dobi kupca automatizovanim očitavanjem mašinski čitljive zone važećeg identifikacionog dokumenta", navodi se u nacrtu.

Ovo dugoročno može imati pozitivan uticaj na javne finansije

Dalje se navodi da postojeće stanje pokazuje kako prekomjerna konzumacija alkoholnih pića postaje sve češća pojava i ima izrazito negativan uticaj na javno zdravlje, posebno na zdravlje maloljetnika. Kontrola punoljetstva od strane trgovaca pokazala se neefikasnom, jer se svodi na neadekvatnu provjeru starosti putem internet stranice.

Najčešće se provjerava izborom opcije da li je korisnik punoljetan ili maloljetan, što se lako može zaobići, pa i maloljetnici relativno lako dolaze do alkohola. Očekuje se da će odgovarajuća primena provere starosne dobi, odnosno tehničko riješenje koje sprečava prodaju alkohola maloljetnicima putem interneta, smanjiti dostupnost alkohola.

Svijet Tramp smijenio Grenela

Takođe se očekuje smanjenje negativnih posledica prekomjerne konzumacije alkohola i konzumacije alkohola kod maloljetnika (na primer troškova medicinske nege povezanih sa bolestima izazvanim prekomjernim pijenjem alkohola, smanjene devastacije kulturnih dobara i slično), što bi dugoročno moglo imati pozitivan uticaj na javne finansije.