Dnevni horoskop: Šta vam zvijezde poručuju za danas?

Dnevni horoskop za 24. april: Blizanci i Škorpije imaju simpatije, Bikovi u poslu

Ovan

Posao: Možete pokušati da završite nešto brzo, ali je moguće da ćete nailaziti na prepreke ili dodatne zahtjeve. Ako ne reagujete impulsivno, već sačekate pravi trenutak, možete privesti posao kraju bez konflikata.

Ljubav: Oni u vezama mogu očekivati kratku raspravu koja se može brzo smiriti ako ne produbljujete temu.

Zdravlje: Moguća kratkotrajna napetost ili glavobolja.

Bik

Posao: Možete imati osjećaj da stvari zavise od drugih i da se ne odvijaju tempom koji želite. Ako ostanete strpljivi, izbjeći ćete greške i završiti ono što je važno.

Ljubav: Moguće je da vam se neko javi neočekivano, ali kontakt može ostati kratak ili bez konkretnog dogovora.

Zdravlje: Stabilno, bez značajnijih upozorenja.

Blizanci

Posao: Možete poslati poruku ili prijedlog koji d‌jeluje jasan, ali druga strana može tražiti dodatna objašnjenja ili izmjene. Nije isključeno da ćete nešto morati da korigujete.

Ljubav: Moguće je da dopisivanje krene brzo, ali druga strana može mijenjati tempo – odgovarati sporije ili kraće, pa razgovor može zastati.

Zdravlje: Moguće mentalno zamaranje i pad koncentracije.

Rak

Posao: Možete biti u situaciji da birate između dvije opcije ili da donesete odluku bez dovoljno informacija. Ako ne žurite, vid‌jećete šta je realno izvodljivo.

Ljubav: Oni u vezama mogu očekivati promjenljivo raspoloženje – čas bliskost, čas distancu.

Zdravlje: Bez značajnijih upozorenja.

Lav

Posao: Možete imati situaciju gd‌je neko pokušava da promijeni vaš plan ili preuzme inicijativu. Ako ne uđete u sukob, lakše ćete doći do rješenja.

Ljubav: Moguć je iznenadan kontakt ili susret sa osobom koja odmah privlači pažnju, ali priča može krenuti naglo i bez neke stabilnosti.

Zdravlje: Vrlo dobro.

D‌jevica

Posao: Možete se baviti doradom ili ispravljanjem nečega što nije završeno kako treba. Ako radite temeljno, izbjegavate ponovno vraćanje na isti zadatak.

Ljubav: Moguće je da tražite jasan odgovor, ali druga strana može odložiti reakciju ili ostati neodređena.

Zdravlje: Stabilno, bez značajnijih upozorenja.

Vaga

Posao: Možete dobiti dvije poruke ili dva zahtjeva u kratkom roku – npr. jedan kolega traži da mu završite nešto odmah, dok vam druga osoba daje drugačiji zadatak sa rokom u isto vrijeme.

Ljubav: Moguće je da dođe do nesporazuma kroz komunikaciju, ali i brzog razjašnjenja, piše Astroputnik.

Zdravlje: Mogući kratki padovi energije, ali bez većih tegoba.

Škorpija

Posao: Možete dobiti zadatak koji niko drugi neće da preuzme ili vam neko može prepustiti problem koji nije riješen.

Ljubav: Možete se naći u situaciji da vas neko kontaktira iznenada – poruka, pogled, susret – i odmah se osjeti jaka privlačnost.

Zdravlje: Vrlo dobra izdržljivost, ali izbjegavajte da potiskujete napetost – prijaće vam fizičko pražnjenje.

Strijelac

Posao: Možete dogovoriti jedan plan ili termin, pa će tokom dana neko to pomjeriti ili promijeniti uslove, pa ćete morati da uklopite više obaveza u kraće vrijeme.

Ljubav: Možete dobiti poruku ili poziv za viđanje u trenutku kada već imate druge planove.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Jarac

Posao: Možete imati obavezu koju morate završiti u kraćem roku nego što vam odgovara. Ako ne žurite, izbjeći ćete grešku.

Ljubav: Moguće je da razgovor bude kratak i konkretan, pa nije idealan trenutak za ozbiljne teme.

Zdravlje: Moguća blaga ukočenost.

Vodolija

Posao: Možete dobiti informaciju koja d‌jeluje korisno, ali nije kompletna. Ukoliko provjerite detalje, izbjegavate komplikaciju.

Ljubav: Moguće je da dobijete poruku koja vodi ka susretu, ali i da brzo dođe do promjene raspoloženja druge strane.

Zdravlje: Stabilno, bez značajnijih upozorenja.

Ribe

Posao: Možete dobiti nejasan zadatak ili informaciju koja traži dodatno objašnjenje. Ukoliko pitate, rješavate problem na vrijeme.

Ljubav: Moguće je da kontakt sa nekim krene pa stane jer druga strana ne nastavlja komunikaciju.

Zdravlje: Vrlo dobro.