Ako patite od ove bolesti sutra obavezno pročitajte jednu molitvu

23.04.2026 21:18

Крст у Српској православној цркви.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici 24. aprila obilježavaju dan posvećen Sveti Antipa Pergamski, sveštenomučeniku i episkopu iz prvih vijekova hrišćanstva, koji je zbog svoje vjere stradao u antičkom gradu Pergamu.

Sveti Antipa se pominje u Otkrovenje kao „vjerni svjedok Hristov“. Prema predanju, živio je u gradu Pergamu, mjestu koje se u hrišćanskoj tradiciji opisuje kao sredinu snažnog idolopoklonstva i moralnog pada.

U takvom okruženju, Antipa je, prema predanju, živio skromno i dosljedno vjeri, zbog čega je smatran svjetlošću među ljudima koji su, kako se navodi, bili okrenuti paganskim običajima i razvratu.

Prema crkvenom predanju, njegovo propovijedanje izazvalo je veliki otpor među lokalnim stanovništvom i vjerskim vođama tog vremena. Vjeruje se da su ga optuživali i vršili pritisak da se odrekne hrišćanstva i prihvati tadašnje običaje.

Kako se dalje prenosi u predanju, Antipa je ostao dosljedan svojoj vjeri i nije pristao na odricanje od Hrista, zbog čega je osuđen na mučeničku smrt. Njegovo stradanje opisuje se kao jedno od svjedočanstava ranohrišćanskog perioda progona.

Običaji i vjerovanja

U narodnoj tradiciji i crkvenom predanju vjeruje se da se Sveti Antipa priziva u molitvama za zdravlje, posebno kada su u pitanju bolovi i bolesti zuba.

Mnogi vjernici smatraju ga zaštitnikom onih koji pate od bolova i mole mu se za olakšanje i iscjeljenje. Na njegov dan, pojedini vjernici odlaze u crkvu, pale svijeće i izgovaraju molitve sa nadom u duhovnu pomoć i utjehu.

Takođe postoji vjerovanje da iskrena molitva Svetom Antipi može donijeti snagu i olakšanje u trenucima fizičke patnje.

Molitva

"O, preslavni sveštenomučeniče Antipo i svim hrišćanima u bolesti brzi pomoćniče! Vjerujem svom dušom i svakom pomišlju da ti je Gospod podario da bolesne iscjeljuješ, nemoćnima zdravlje daruješ i oduzete krijepiš. Stoga ti, kao blagodatnom iscjelitelju bolnih, pritičem i ja nemoćni, i tvoju poštovanja dostojnu ikonu pobožno cjelivam moleći se: isprosi svojim zastupništvom kod Cara nebeskog za mene bolnog iscjelenje od zubne bolesti koja me muči, pa iako sam nedostojan tebe, najmilostivijeg oca i neumornog zastupnika moga, ti podražavaj čovjekoljublje Božije kroz moje obraćanje od rđavih djela ka dobrom življenju; učini me dostojnim zaštite tvoje, obilno ti darovanom blagodaću iscijeli rane i ozljede duše i tijela moga, podari mi zdravlje i spasenje i u svemu dobro napredovanje, da bih se tako, tiho i bezmolvno poživjevši u svakoj pobožnosti i čistoti, udostojio da sa svim Svetima proslavljam svesveto ime Oca i Sina i Svetoga duha. Amin."

Израелски министар: Мете су означене, спремни смо да вратимо Иран у мрачно доба!

"Малољетничко насиље у порасту, потребна су нам нова рјешења"

Зима не жели да оде: Колико ћемо још чекати топлије вријеме

Висока пећ Нове жељезаре престала са радом

