Zima ne želi da ode: Koliko ćemo još čekati toplije vrijeme

Zima se neće predati još uvijek iako je maj na pragu - bar ako je suditi po najavama meteorologa koji prognoziraju da bi moglo biti i snijega u pojedinim predjelima.

U našem regionu u narednim danima očekuje se više sunca, vrlo svježe noći, ali sunčaniji i malo topliji dani.

Međutim, najavljen je i snijeg.

Savjeti Uz jedan jednostavan trik napravićete najbolji roštilj za 1. maj

U nedjelju poslije podne premještanje oslabljenog, hladnog fronta.

Sam kraj aprila i početak maja bi mogli donijeti još jedan period neobično hladnog vremena uz konkretnije padavine.

Ponovo prijeti planinski snijeg, objavio je na svom Fejsbuk profilu meteorolog amater Marko Čubrilo.

Otopljenje je moguće tek poslije 7. maja.

Narednih dana će hladan prodor oslabiti, tako da će biti više sunca uz, uglavnom, suvo, ali i dalje vjetrovito vrijeme. Noći vedre i hladne uz minimume od 0 do 7 stepeni Celzijusa i rjeđu opasnost od prizemnog mraza.

Hronika Piva tvrd da mu je policija uništila život: Kuća potpuno razorena

Tokom dana polako toplije i u subotu maksimumi od 14 do 22 stepena Celzijusa. U nedjelju će se istočnije od nas premjestiti hladan front, donoseći prolazno povećanje oblačnosti, bez padavina, ali će na istoku regiona biti vrlo jakog sjeverozapadnog vjetra.

Naredne sedmice neobično hladno

Početkom sljedeće sedmice vjerovatno slijedi nova promjena sinoptike, koja bi nam donijela padavine i neobično hladno vrijeme.

Region Djevojčica Eldina Dervišević nestala u Sloveniji

"Iza tog hladnog fronta bi se preko Skandinavije pružilo polje anticiklona po čijoj bi istočnoj periferiji od utorka ponovo počelo spuštanje hladnog vazduha iz Rusije, koje bi u srijedu uslovio sekundarnu ciklogenezu negde nad centralnim Mediteranom. Taj ciklon bi samo pojačao hladan prodor, te bi kraj aprila i početak maja mogli donijeti neobično hladno vrijeme uz padavine, koje bi nad većim dijelom regiona bile dosta obilne, generalno oko 40 milimetara taloga, dok bi zahlađenje bilo dovoljno jako da na planinama BiH, Crne Gore i Srbije bude snijega negdje preko 800 metara nadmorske visine. Duvao bi istočni ili sjeveroistočni vjetar, duž Jadrana bura, dok bi temperature bile znatno ispod prosjeka za taj dio godine, za sam 1. maja od 5 do 12 stepeni Celzijusa“, stoji u objavi.

Kada se očekuje otopljenje?

Prema kraju sedmice bi malo otoplilo, ali bi i dalje bilo relativno hladno uz padavine povremeno.

Trenutno, tek poslije 7. maja sinoptika pokazuje moguće izmjene, koje bi podigle temperaturu u okvire prosjeka.

Deluje da nam slijedi vrlo hladan kraj aprila i početak maja, dok je otopljenje moguće tek poslije 7. maja.