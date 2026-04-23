Visoka peć Nove željezare prestala sa radom

ATV
23.04.2026 15:50

Visoka peć u kompaniji Nova željezara Zenica prestala je danas sa radom.

Iz Nove željezare kažu da je visoka peć ugašena oko 10.30 časova i da je to urađeno na najbezbjedniji način.

Катанац

Svijet

Zbog zatvaranja fabrike bez posla ostaje 600 radnika

Portparol Nove željezare Alena Kahrimanović rekla je da je gašenje urađeno tako da se visoka peć može ponovo pokrenuti, ako se za to steknu uslovi, te dodala da danas prestaje sa radom i čeličana.

Ona je navela da čeličana prerađuje posljednje količine tečnog gvožđa, koje im je isporučena sa visoke peći, koja je zasuta velikim količinama koksare.

Gašenje integralne proizvodnje čelika u Zenici počelo je zaustavljanjem rada na aglomeraciji.

Nakon 130 godina rada, gašenjem pogona u ovoj fabrici dovedeno je u pitanje i 11.000 radnih mjesta.

Доналд Трамп

Svijet

Pucajte i ubijte: Tramp izdao naređenje vojsci

Sindikat metalaca Federacije BiH najavio je proteste za 30. april ispred sjedišta Vlade FBiH i Savjeta ministara.

Sa sastanka federalne Vlade i sindikata Nove željezare poručeno je da otpuštanje radnika i stečaj ove firme nisu opcija.

Istaknuto je da federalna Vlada i Energoinvest, kao strateški partner Vlade za moguće preuzimanje željezare, imaju zajednički interes i punu opredijeljenost da se pronađe održivo rješenje koje će obezbijediti budućnost Nove željezare Zenica i zaštitite prava radnika.

Pročitajte više

Селак најавио пријаве због неадекватног лијечења генерала Младића

Republika Srpska

Selak najavio prijave zbog neadekvatnog liječenja generala Mladića

8 min

0
Нападнут Реза Пахлави у Њемачкој

Svijet

Napadnut Reza Pahlavi, incident snimljen

13 min

0
bolest, zaraza, bolnica

Zdravlje

Smrtonosna infekcija se širi Evropom: Student preminuo četiri sata poslije pojave simptoma

17 min

0
Несрећа у Јакуповцима

Društvo

Poznato stanje motocikliste povrijeđenog kod Laktaša

19 min

0

Više iz rubrike

Несрећа у Јакуповцима

Društvo

Poznato stanje motocikliste povrijeđenog kod Laktaša

19 min

0
Нестао Слађан Ћорић

Društvo

Nestao Slađan Ćorić iz Bijeljine, policija moli za pomoć

47 min

0
Влада Српске донијела одлуку о висини школарине за редовне студенте

Društvo

Vlada Srpske donijela odluku o visini školarine za redovne studente

2 h

0
Миљана је читаву бајковиту декорацију за вјенчање поручила са Темуа, а вјеровали или не своју вјенчаницу је такође поручила са кинеског сајта - и то са Шејна.

Društvo

Miljana napravila vjenčanje sa Temua: Ostaćete u šoku kad čujete koliko je platila vjenčanicu

3 h

0

Bitno: Nadarena i natprosječno inteligentna djeca

Pucajte i ubijte: Tramp izdao naređenje vojsci

Zbog zatvaranja fabrike bez posla ostaje 600 radnika

Narod priča: Porodica Đurđević

