Visoka peć Nove željezare prestala sa radom

Visoka peć u kompaniji Nova željezara Zenica prestala je danas sa radom.

Iz Nove željezare kažu da je visoka peć ugašena oko 10.30 časova i da je to urađeno na najbezbjedniji način.

Svijet Zbog zatvaranja fabrike bez posla ostaje 600 radnika

Portparol Nove željezare Alena Kahrimanović rekla je da je gašenje urađeno tako da se visoka peć može ponovo pokrenuti, ako se za to steknu uslovi, te dodala da danas prestaje sa radom i čeličana.

Ona je navela da čeličana prerađuje posljednje količine tečnog gvožđa, koje im je isporučena sa visoke peći, koja je zasuta velikim količinama koksare.

Gašenje integralne proizvodnje čelika u Zenici počelo je zaustavljanjem rada na aglomeraciji.

Nakon 130 godina rada, gašenjem pogona u ovoj fabrici dovedeno je u pitanje i 11.000 radnih mjesta.

Svijet Pucajte i ubijte: Tramp izdao naređenje vojsci

Sindikat metalaca Federacije BiH najavio je proteste za 30. april ispred sjedišta Vlade FBiH i Savjeta ministara.

Sa sastanka federalne Vlade i sindikata Nove željezare poručeno je da otpuštanje radnika i stečaj ove firme nisu opcija.

Istaknuto je da federalna Vlada i Energoinvest, kao strateški partner Vlade za moguće preuzimanje željezare, imaju zajednički interes i punu opredijeljenost da se pronađe održivo rješenje koje će obezbijediti budućnost Nove željezare Zenica i zaštitite prava radnika.

(SRNA)