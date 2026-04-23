Selak najavio prijave zbog neadekvatnog liječenja generala Mladića

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da nadležne institucije Srbije i Srpske prate situaciju u vezi sa generalom Ratkom Mladićem i da će vjerovatno podnijeti prijave protiv odgovornih lica zbog neadekvatne zdravstvene zaštite u haškom pritvoru.

Selak je novinarima u Banjaluci rekao da su i Republika Srpska i Srbija spremne da daju garancije u slučaju da se odobri da general Mladić nastavi liječenje u svojoj zemlji.

On je dodao da sa svoje pozicije ne može komentarisati zdravstveno stanje generala, ali da je poznato da nije dobro, prenosi "Srna".

General Ratko Mladić imao je 10. aprila moždani udar i teško zdravstveno stanje mu se još više pogoršalo, ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme.

Već dvije pune godine je u zatvorskoj bolnici, a posljednjih godinu i po dana je vezan za krevet, a Mehanizam za krivične sudove u Hagu odbija da ga pusti na privremeno liječenje.