Savić: Republika Srpska ima pravo na svoj stav

Član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske /ANURS/ Snežana Savić poručila je da Republika Srpska, po međunarodnim pravilima, ima pravo da traži da se njen stav poštuje.

"Razgovor o saradnji Republike Srpske sa Rusijom, SAD i EU je i logičan, jer Republika Srpska kao entitet u okviru BiH, kao složene državne zajednice konfederalnog i federalnog tipa uređenja, ima svoje specifične nadležnosti, ali i pravo na svoj stav", istakla je Savićeva.

Ona je podsjetila da Republika Srpska i njen stav budu često ignorisani u institucijama BiH, koje kreiraju spoljnu politiku.

Savićeva je novinarima, prije početka naučne rasprave "Republika Srpska i saradnja sa Rusijom, SAD i EU" rekla da je Milorad Dodik, kao predsjednik Republike Srpske u nekoliko mandata, sa razlogom izabran da bude uvodničar na ovom skupu, jer ima najviše iskustva u ovoj oblasti.

Akademik Nenad Kecmanović rekao je da je podrška Rusije uvijek bila nesporna, dok je dolaskom Donalda Trampa za predsjednika SAD došlo do pozitivne promjene u pristupu o čemu će biti riječi na skupu.

"Kada je riječ o EU, mi smo u Evropi i to je geografska, ne samo istorijska povezanost, te su tu odnosi veoma važni, ali, nažalost, odatle u novije vrijeme dolaze najnepovoljnije poruke", rekao je Kecmanović.

On je naveo da se pojedine zemlje iz EU, kao što su Njemačka i Austrija, protive aranžmanu koji je Tramp napravio sa Republikom Srpskom i Dodikom.

"To unosi neku vrstu nemira, ali i je i dobar povod za ovakav skup, kako bi se akademska i politička zajednica uključila u rješavanje ovih izazova i provokacija, stvaranjem novih taktika i strategija", rekao je Kecmanović.

U Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banjaluci se održava naučna rasprava "Republika Srpska i saradnja sa Rusijom, SAD i EU" u kojoj će učestvovati akademici i profesori iz Srbije i Republike Srpske.

Naučnoj raspravi prisustvuju predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Džerard Selman.