Dodik: Posjeta Americi neizvjesna zbog lošeg zdravstvenog stanja moje majke

ATV
23.04.2026 12:12

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Banjaluci da je zbog lošeg zdravstvenog stanja njegove majke neizvjesna najavljena posjeta Sjedinjenim Američkim Državama.

"U mojoj porodici se ovog trenutka dešava teška situacija, moja majka je hospitalizovana na Univerzitetskom kliničkom centru. U komi je. Ako ne preživi neću ni ići u SAD ", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da se radovao odlasku u SAD, gdje bi na univerzitetu u Čikagu trebalo da dobije priznanje, te da je nevjerovatno da su predstavnici Bošnjaka tražili da im se zbog toga dozvoli protest ispred te ustanove.

"Osuđen sam za to što ne poštujem Kristijana Šmita, potomka fašista koji ovdje nameće svoju volju, a muslimani to podržavaju. Onda nam kažu" hoćemo da živimo s vama". Hoće, ali pod njihovim uslovima, ali ja nisam za to da živimo pod njihovim uslovima", istakao je Dodik.

Dodik je naglasio da sve što radi radi da bi Republika Srpska sama odlučivala o sebi

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

