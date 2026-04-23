Logo
Large banner

Prota Bilbija: General Mladić je izuzetan čovjek i vojnik i treba mu pomoći

23.04.2026 12:06

Komentari:

0
Прота Билбија: Генерал Младић је изузетан човјек и војник и треба му помоћи

Srpski general Ratko Mladić je izuzetan i čovjek i vojnik i treba mu pomoći, rekao je protojerej-stavrofor Vojislav Bilbija, koji je prije nekoliko dana u bolničkoj postelji u Hagu ispovjedio i pričestio generala.

"On me je lično pozvao da hitno dođem, kao da je nešto osetio. Došao sam u sobu u kojoj leži da ga pričestim i ispovedim. Mislim da mu je desna strana nepokretna", rekao je prota Bilbija za Srnu

I pored činjenice je fizički slab, prota Bilbija je istakao da je general i tada iskazao svoju duhovnu snagu.

Bilbija nije želio da komentariše činjenicu da nadležni u Hagu uporno odbijaju da omoguće liječenje generalu Mladiću.

"To su političke stvari, ne bih da diskutujem. Smatram da je potrebno pomoći", rekao je Bilbija.

Prota Bilbija godinama duhovno brine o srpskim pritvorenicima i ove godine je služio za Vaskrs i praznik proveo sa njima.

General Ratko Mladić imao je 10. aprila moždani udar i teško zdravstveno stanje mu se još više pogoršalo, ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme.

Već dvije pune godine je u zatvorskoj bolnici, a posljednjih godinu i po dana je vezan za krevet, a Mehanizam za krivične sudove u Hagu odbija da ga pusti na privremeno liječenje

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Дарко Младић: Ако Трибунал не пусти генерала, значи да су се опредијелили за смртну пресуду

Darko Mladić: Ako Tribunal ne pusti generala, znači da su se opredijelili za smrtnu presudu

Министар правде Србије Ненад Вујић изјавио је да је Србија спремна да хашком Механизму достави додатне гаранције како би одобрио да генерал Ратко Младић буде лијечен у Србији јер је његов живот у питању.

Vujić: Insistiramo da se generalu Mladiću dozvoli liječenje u Srbiji, u pitanju je život

Ненад Кецмановић

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner