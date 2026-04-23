Prota Bilbija: General Mladić je izuzetan čovjek i vojnik i treba mu pomoći

Srpski general Ratko Mladić je izuzetan i čovjek i vojnik i treba mu pomoći, rekao je protojerej-stavrofor Vojislav Bilbija, koji je prije nekoliko dana u bolničkoj postelji u Hagu ispovjedio i pričestio generala.

"On me je lično pozvao da hitno dođem, kao da je nešto osetio. Došao sam u sobu u kojoj leži da ga pričestim i ispovedim. Mislim da mu je desna strana nepokretna", rekao je prota Bilbija za Srnu

I pored činjenice je fizički slab, prota Bilbija je istakao da je general i tada iskazao svoju duhovnu snagu.

Bilbija nije želio da komentariše činjenicu da nadležni u Hagu uporno odbijaju da omoguće liječenje generalu Mladiću.

"To su političke stvari, ne bih da diskutujem. Smatram da je potrebno pomoći", rekao je Bilbija.

Prota Bilbija godinama duhovno brine o srpskim pritvorenicima i ove godine je služio za Vaskrs i praznik proveo sa njima.

General Ratko Mladić imao je 10. aprila moždani udar i teško zdravstveno stanje mu se još više pogoršalo, ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme.

Već dvije pune godine je u zatvorskoj bolnici, a posljednjih godinu i po dana je vezan za krevet, a Mehanizam za krivične sudove u Hagu odbija da ga pusti na privremeno liječenje