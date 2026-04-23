Darko Mladić: Ako Tribunal ne pusti generala, znači da su se opredijelili za smrtnu presudu

Stanje generala Ratka Mladića je sve lošije, ako ga Tribunal ne pusti, znači da su se opredijelili za smrtnu presudu, rekao je sin generala Darko Mladić.

- Vratio sam se sinoć iz posjeta. Posjeta je trajala tri sata, ali on je samo pola sata mogao ostati budan. I rekao je samo par riječi. Uspio me prepoznati. U posjeti je bila i moja majka - rekao je Darko Mladić za RTRS.

Rekao je da su bili i ljekari iz Srbije.

- Zajedno sa ljekarima sam se i vratio. Oni će sad pisati izvještaj i to će biti sastavni dio našeg podneska. U toku dana izvještaj će biti preveden. Tražićemo da general bude pušten u Srbiju - istakao je Darko Mladić.

Naveo je da nema više smisla da general prolazi ovo mučenje.

- Terapija je promijenjena neposredno prije dolaska naših ljekara. Naši ljekari su rekli da se još nešto mora promijeniti. Ali ne smijem o tome govoriti, jer je povjerljivo i biće dio našeg podneska - naveo je Darko Mladić.

Rekao je da je pitanje da li će se generalu moći pomoći i u Srbiji, jer je šteta već načinjena.

- Kada su prije odbili naš zahtjev za privremenim puštanjem, rekli su da ga mogu pustiti ako bude akutno i terminalno bolestan. Evo, sada je ta faza. Ako ga ne puste sada, to znači da su se opredijelili izvrše smrtnu presudu. Ipak se nadam da će ga pustiti - jasan je Darko Mladić.