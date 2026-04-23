Darko Mladić: Ako Tribunal ne pusti generala, znači da su se opredijelili za smrtnu presudu

Autor:

ATV
23.04.2026 07:44

Дарко Младић: Ако Трибунал не пусти генерала, значи да су се опредијелили за смртну пресуду
Foto: You Tube/Televizija M/screenshot

Stanje generala Ratka Mladića je sve lošije, ako ga Tribunal ne pusti, znači da su se opredijelili za smrtnu presudu, rekao je sin generala Darko Mladić.

- Vratio sam se sinoć iz posjeta. Posjeta je trajala tri sata, ali on je samo pola sata mogao ostati budan. I rekao je samo par riječi. Uspio me prepoznati. U posjeti je bila i moja majka - rekao je Darko Mladić za RTRS.

Rekao je da su bili i ljekari iz Srbije.

- Zajedno sa ljekarima sam se i vratio. Oni će sad pisati izvještaj i to će biti sastavni dio našeg podneska. U toku dana izvještaj će biti preveden. Tražićemo da general bude pušten u Srbiju - istakao je Darko Mladić.

Naveo je da nema više smisla da general prolazi ovo mučenje.

- Terapija je promijenjena neposredno prije dolaska naših ljekara. Naši ljekari su rekli da se još nešto mora promijeniti. Ali ne smijem o tome govoriti, jer je povjerljivo i biće dio našeg podneska - naveo je Darko Mladić.

Rekao je da je pitanje da li će se generalu moći pomoći i u Srbiji, jer je šteta već načinjena.

- Kada su prije odbili naš zahtjev za privremenim puštanjem, rekli su da ga mogu pustiti ako bude akutno i terminalno bolestan. Evo, sada je ta faza. Ako ga ne puste sada, to znači da su se opredijelili izvrše smrtnu presudu. Ipak se nadam da će ga pustiti - jasan je Darko Mladić.

Ratko Mladić

Ratko Mladić moždani udar

general Ratko Mladić

Darko Mladić

Hag

Pročitajte više

Дарко Младић за АТВ: Стање је критично, извјештај наших љекара нам је хитно потребан

Republika Srpska

Darko Mladić za ATV: Stanje je kritično, izvještaj naših ljekara nam je hitno potreban

14 h

0
Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.

Republika Srpska

Dodik: Ponašanje prema generalu Mladiću se može nazvati pokušajem ubistva

17 h

9
Лукић за АТВ: Услови за пуштање Младића одавно испуњени, Трибунал га не лијечи

Republika Srpska

Lukić za ATV: Uslovi za puštanje Mladića odavno ispunjeni, Tribunal ga ne liječi

19 h

1
Дарко Младић: Након што љекари прегледају генерала поднијећемо захтјев за привремено пуштање

Republika Srpska

Darko Mladić: Nakon što ljekari pregledaju generala podnijećemo zahtjev za privremeno puštanje

22 h

0

Više iz rubrike

Вијеће народа Републике Српске

Republika Srpska

Vijeće naroda bez saglasnosti o Rezoluciji o NDH

13 h

9
Випотник садио букву

Republika Srpska

"Naša moć, naša Planeta": Obilježen Dan planete Zemlje sadnjom žute bukve

18 h

0

  • Najnovije

09

13

Pohvaljeni uspjesi Srpske na međunarodnom tržištu kapitala

09

07

MUP Srpske pozvao građane: Provjerite rokove

09

04

Džejla Ramović o traču da je trudna: "Roditeljima sam objašnjavala"

09

01

Srednjoškolci traže besplatan prevoz u Banjaluci: Prioritet u odnosu na električne autobuse i tramvaje

08

56

Do subote privremene obustave saobraćaja zbog biciklističke trke

