Logo
Large banner

Lukić: Po pravu, general Mladić bi morao biti pušten, ispunjeni svi uslovi

Autor:

ATV
22.04.2026 13:54

Komentari:

1
Лукић: По праву, генерал Младић би морао бити пуштен, испуњени сви услови
Foto: You Tube/Televizija M/screenshot

Ispunjeni su već sada svi uslovi da se general Ratko Mladić pusti na privremenu slobodu zbog liječenja, rekao je za RTRS advokat Branko Lukić iz tima odbrane generala Ratka Mladića.

- Nikada podnosimo podneske i ne tražimo nešto u šta ne vjerujemo - izjavio je Lukić.

Ističe da je opštepoznata činjenica je da je stanje generala Mladića stvarno kritično.

- I sam Tribunal je rekao da ga drže na palijativnoj njezi. Više ga ne liječe, negu mu samo olakšavaju muke koje trenutno ima. On vrlo teško sjedi, a kamoli da se kreće. Ako ima imalo ljudskosti, on bi morao biti pušten na liječenje u Srbiju - istakao je Lukić.

Lukić je istakao da je kod Tribunala ima više politike nego prava.

- Po pravu, general Mladić bi morao biti pušten - jasan je Lukić.

Kaže da se moraju ispuniti određeni preduslovi kako bi podnijeli podnesak za puštanje na privremenu slobodu.

- Nadam se da će Tribunal objelodaniti medicinsku dokumentaciju- istakao je Lukić.

Rekao je da je Srbija već dala garancije.

- Ministar pravde Srbije je bio u posjeti. Država garantuje da neko neće da pobjegne. Ali i to je apsurd u ovoj situaciji. Znamo u kakvom je stanju general, on ne može ni da se kreće - rekao je Lukić.

(RTRS)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (1)
Large banner

  • Najnovije

15

58

15

58

15

51

15

46

15

45

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner