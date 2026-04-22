Gruško nakon sastanka sa mitropolitom Jefremom: Srpsko-ruski hram predstavlja jedinstvo naših naroda

Ruska delegacija predvođena zamjenikom ministra inostranih poslova Aleksandrom Gruškom sastala se danas u Banjaluci sa mitropolitom banjalučkim Jefremom.

Gruško je nakon sastanka rekao da su sa mitropolitom razgovaali i o duhovnim stvarima.

"Takođe, mi smo razmijenili mo mišljenja o zajedništvu ruskog i srpskog naroda, kao i o međucrkvenim vezama", rekao je Gruško.

Istakao je da su razgovarali i o projektima koji trebaju biti realizovani u Republici Srpskoj.

"Mi smo pričali o izgradnji srpsko-ruskog hrama, jer to je upravo hram koji pokazuje duhovnu bliskost", naveo je Gruško.

Istakao je da srpsko-ruski hram predstavlja jedinstvo naših naroda.

"Kao i jedinstvo naših tradicija i kultura", rekao je Gruško.

Ruska delegacija položiće vijenac na Spomenik maršalu Žukovu.

Podsjećamo, zvaničnici Republike Srpske razgovarali sujuče sa delegacijom Ruske Federacije.

Istaknuta je podrška Dejtonskom mirovnom sporazumu, poziv na ukidanje OHR-a i jačanje saradnje, dok je lider SNSD-a Milorad Dodik poručio da Srpska neće uvoditi sankcije Rusiji.

Zvaničnici Republike Srpske i ruska delegacija obišli su juče i srpsko-ruski hram u izgradnji, prenosi RTRS