Položeni vijenci na Spomen-obilježje žrtvama veleizdajničkog procesa

Obilježavanje Dana grada Banjaluka, 22. aprila, počelo je jutros i tim povodom položeni su vijenci na Spomen-obilježje žrtvama Veleizdajničkog procesa na groblju "Sveti Pantelija".

Vijence su položili predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, delegacije grada, gradske Skupštine i Udruženja poštovalaca i potomaka srpskih boraca oslobodilačkih ratova 1912. i 1918. godine. Slijedi polaganje vijenaca kod Spomenika 12 beba, a potom i kod Centralnog spomen-obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu i kod Spomenika poginulim borcima NOR-a. Svečana akademija biće održana u 18.00 časova u Kulturnom centru Banski dvor i tom prilikom će biti uručene aprilske nagrade. Proslava Dana grada biće nastavljena tokom cijele ove sedmice prigodnim programom. Banjaluka proslavlja Dan grada u znak sjećanja na 22. april 1945. godine, kada je grad oslobođen od okupatora u Drugom svjetskom ratu, prenosi Srna

