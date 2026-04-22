Ruska delegacija sa mitropolitom Jefremom

Autor:ATV
Komentari:0
Ruska delegacija predvođena zamjenikom ministra inostranih poslva Aleksandrom Gruškom sastala se danas sa mitropolitom banjalučkim Jefremom.
Delegacija će danas u Banjaluci položiti vijence na Spomenik maršalu Žukovu.
Podsjećamo, zvaničnici Srpske razgovarali su juče u Banjaluci sa delegacijom Ruske Federacije, koju je predvodio zamjenik ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško. Održan je i geopolitički forum.
Istaknuta je podrška Dejtonskom mirovnom sporazumu, poziv na ukidanje OHR-a i jačanje saradnje, dok je lider SNSD-a Milorad Dodik poručio da Srpska neće uvoditi sankcije Rusiji.
Zvaničnici Srpske i ruska delegacija obišli su i srpsko-ruski hram u izgradnji u Banjaluci, prenosi Srna
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Najnovije
10
38
10
36
10
30
10
24
10
19
Trenutno na programu