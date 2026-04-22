Ruska delegacija sa mitropolitom Jefremom

Ruska delegacija predvođena zamjenikom ministra inostranih poslva Aleksandrom Gruškom sastala se danas sa mitropolitom banjalučkim Jefremom.

Delegacija će danas u Banjaluci položiti vijence na Spomenik maršalu Žukovu.

Podsjećamo, zvaničnici Srpske razgovarali su juče u Banjaluci sa delegacijom Ruske Federacije, koju je predvodio zamjenik ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško. Održan je i geopolitički forum.

Istaknuta je podrška Dejtonskom mirovnom sporazumu, poziv na ukidanje OHR-a i jačanje saradnje, dok je lider SNSD-a Milorad Dodik poručio da Srpska neće uvoditi sankcije Rusiji.

Zvaničnici Srpske i ruska delegacija obišli su i srpsko-ruski hram u izgradnji u Banjaluci, prenosi Srna