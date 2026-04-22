Logo
Large banner

Položeni vijenci na spomenik "Topola užasa" u Banjaluci

Autor:

ATV
22.04.2026 09:44

Komentari:

0
Foto: RTRS

Banjalučko Gradsko udruženje bivših logoraša Drugog svjetskog rata položilo je vijence na spomenik "Topola užasa" kod Parlamenta Srpske, povodom 81 godine od proboja jasenovačkih logoraša.

Prošla je 81 godina je od proboja posljednje grupe preživjelih jasenovačkih logoraša.

Koncentracioni logor Jasenovac bio je najveći logor smrti u tadašnjoj NDH za vrijeme Drugog svjetskog rata. Na dan proboja u logoru je bilo 1.073 logoraša. Ustaše su na najmonstruozniji način ubile 700.000 Srba, Jevreja, Roma. Ubijeno je 20.000 djece.

Jasenovac je bio je najveći logor smrti u tadašnjoj fašističkoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.

Formiran je u avgustu 1941. godine, a osmislio ga je jedan od najvećih ratnih zločinaca Maks Luburić, koji je bio i prvi komandant logora. Profesor Gideon Grajf, istoričar specijalizovan za Holokaust naveo je da je Jasenovac bio daleko brutalniji od Aušvica, prenosi RTRS

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Topola užasa

jasenovački logoraši

NDH

Banjaluka

Banjaluka Dan grada

Komentari (0)
Large banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner