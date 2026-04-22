Položeni vijenci na spomenik "Topola užasa" u Banjaluci

Banjalučko Gradsko udruženje bivših logoraša Drugog svjetskog rata položilo je vijence na spomenik "Topola užasa" kod Parlamenta Srpske, povodom 81 godine od proboja jasenovačkih logoraša.

Koncentracioni logor Jasenovac bio je najveći logor smrti u tadašnjoj NDH za vrijeme Drugog svjetskog rata. Na dan proboja u logoru je bilo 1.073 logoraša. Ustaše su na najmonstruozniji način ubile 700.000 Srba, Jevreja, Roma. Ubijeno je 20.000 djece.

Formiran je u avgustu 1941. godine, a osmislio ga je jedan od najvećih ratnih zločinaca Maks Luburić, koji je bio i prvi komandant logora. Profesor Gideon Grajf, istoričar specijalizovan za Holokaust naveo je da je Jasenovac bio daleko brutalniji od Aušvica, prenosi RTRS