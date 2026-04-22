Dodik: Ponašanje prema generalu Mladiću se može nazvati pokušajem ubistva

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je nehumano i neljudsko ponašanje Mehanizma za međunarodne krivične sudove u Hagu prema generalu Ratku Mladiću prešlo sve granice i da se može reći da je riječ o pokušaju ubistva sa predumišljajem.
"Slobodno se može reći da se radi o pokušaju ubistva sa predumišljajem, što predstavlja težak zločin", napisao je Dodik na "Iksu".
Dodik je zatražio da se generalu Mladiću omogući adekvatno liječenje i privremeno puštanje na slobodu, ističući da je Republika Srpska spremna da pruži sve garancije.
Generalov sin Darko Mladić ranije je izjavio Srni da je general Ratko Mladić u pritvorskoj bolnici na samrti, nakon posljednjeg moždanog udara 10. aprila.
General Mladić se već dvije godine nalazi u pritvorskoj haškoj bolnici u krevetu, zbog niza zdravstvenih problema - od moždanih udara, preko operacije na srcu, otkazivanja bubrega, visokog pritiska, do šećera.
Nehumano i neljudsko ponašanje Mehanizma Haškog tribunala prema generalu Ratku Mladiću prešlo je sve granice.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) April 22, 2026
