Dodik: Ponašanje prema generalu Mladiću se može nazvati pokušajem ubistva

ATV
22.04.2026 15:58

Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je nehumano i neljudsko ponašanje Mehanizma za međunarodne krivične sudove u Hagu prema generalu Ratku Mladiću prešlo sve granice i da se može reći da je riječ o pokušaju ubistva sa predumišljajem.

"Slobodno se može reći da se radi o pokušaju ubistva sa predumišljajem, što predstavlja težak zločin", napisao je Dodik na "Iksu".

Dodik je zatražio da se generalu Mladiću omogući adekvatno liječenje i privremeno puštanje na slobodu, ističući da je Republika Srpska spremna da pruži sve garancije.

Generalov sin Darko Mladić ranije je izjavio Srni da je general Ratko Mladić u pritvorskoj bolnici na samrti, nakon posljednjeg moždanog udara 10. aprila.

General Mladić se već dvije godine nalazi u pritvorskoj haškoj bolnici u krevetu, zbog niza zdravstvenih problema - od moždanih udara, preko operacije na srcu, otkazivanja bubrega, visokog pritiska, do šećera.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

