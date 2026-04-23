Vujić: Insistiramo da se generalu Mladiću dozvoli liječenje u Srbiji, u pitanju je život

Ministar pravde Srbije Nenad Vujić izjavio je da je Srbija spremna da haškom Mehanizmu dostavi dodatne garancije kako bi odobrio da general Ratko Mladić bude liječen u Srbiji jer je njegov život u pitanju.

Vujić je rekao da je i dalje teško zdravstveno stanje generala Mladića i da institucije Srbije insistiraju da mu haški Mehanizam odobri liječenje u ovoj zemlji.

- Mladić, nažalost, nije imao adekvatan tretman u Hagu i zato se došlo da sadašnje teške situacije - naveo je Vujić.

On je napomenuo da je Srbija dala garancije haškom Mehanizmu za puštanje Mladića na liječenje u Srbiji.

- Spremni smo, ako iz Mehanizma imaju nove zahtjeve, da ih ispunimo jer je u pitanju život - istakao je Vujić za Srnu.

Vujić kaže da je, ipak, načinjen pomak jer je porodici dozvoljeno da posjeti teško bolesnog generala Mladića.

Srpski ljekari juče su pregledali generala Mladića, a njihov izvještaj danas bi trebalo da bude predat Mehanizmu za međunarodne krivične sudove u Hagu, kao i podnesak za zahtjevom da general bude pušten na liječenje u Srbiju.

General Mladić je 10. aprila doživio moždani udar. Ranije je pretrpio više moždanih udara, ima ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, povišen krvni pritisak, neurološka oštećenja i probleme sa bubrezima, zbog čega je više puta hospitalizovan i podvrgavan različitim medicinskim i terapijskim zahvatima, uključujući i operativne zahvate na srcu i nozi.

Darko Mladić izjavio je prije dva dana rekao Srni da je general Mladić u pritvorskoj bolnici na samrti, nakon posljednjeg moždanog udara 10. aprila.

General Mladić se već dvije godine nalazi u pritvorskoj haškoj bolnici u krevetu.