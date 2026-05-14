Ubistvo u Srbiji: Mačetom ubili Mišela (29)

14.05.2026 08:31

Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Istraga brutalnog ubistva Mišela G. (29), koji je usmrćen sinoć u Ulici Ljube Nenadovića, dobila je novi pravac, saznaje Telegraf.

Prema saznanjima iz istrage, mladić je poznavao svoje dželate, a motiv surovog napada su neraščišćeni računi iz prošlosti, najvjerovatnije povezani sa trgovinom narkoticima.

Ubice znale da žrtva ne može da pobjegne

Sumnja se da su dvojica napadača tačno znala gdje se Mišel G. nalazi, s obzirom na to da je on bio na odsluženju kazne kućnog zatvora. On u trenutku napada nije mogao da napusti dvorište bez aktiviranja alarma na nanogvici, što su ubice iskoristile da mu postave zamku tamo gdje se osjećao najsigurnije.

"Sve ukazuje na to da je u pitanju bila klasična sačekuša. Mišel je odranije poznat policiji po krađama i narkoticima, a istražni organi vjeruju da su ga napadači ciljali upravo zbog poslova sa drogom koji su krenuli po zlu", navodi izvor blizak istrazi.

Policija identifikovala osumnjičene

Nakon napada mačetom, Mišel je sa teškim povredama grudi prebačen u Dom zdravlja, ali je tamo podlegao povredama. Na mjestu zločina sinoć je bio i načelnik PS Obrenovac, Miroslav Ljubičić, koji je koordinisao akciju "Vihor" .

Nezvanično, policija je operativnim radom na terenu već identifikovala osumnjičene. U pitanju su mladići iz istog kriminalnog miljea sa kojima je ubijeni bio u sukobu, prenosi Telegraf.

Dosije pun krađa i droge

Ubijeni Mišel G. imao je obiman policijski dosije. Izdržavanje kazne pod elektronskim nadzorom (nanogvica) bila je samo posljednja u nizu sankcija. Njegovo ime se godinama provlačilo kroz evidencije zbog - trgovine narkoticima, višestrukih teških krađa i narušavanja javnog reda i mira.

Obrenovac je i dalje pod pojačanim policijskim nadzorom, a hapšenje osumnjičenih, koji su u bjekstvu, očekuje se u najskorijem roku. Tijelo je poslato na obdukciju koja će potvrditi tačan broj uboda i povreda zadobijenih mačetom.

Najveće srpske svetinje sa Svete Gore stigle u Beograd

Radnik pao sa krova, ne daje znakove života!

Čudo na farmi u Srbiji: Krava otelila četiri teleta

U Beograd stižu najveće srpske svetinje sa Svete Gore

