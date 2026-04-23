Dodik: Sačuvati postojeći stepen samostalnosti Srpske

Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da Republika Srpska mora sačuvati potojeći stepen samostalnosti, te da je dodatni razlog to što je situcija u svijetu haotična, pa stvari ne funkcioniše na osnovu pravila nego u skladu sa dnevnom politikom moćnih zemalja.

"Situacija u svijetu je drugačija u odnosu na prije nekoliko godina. Trenutno, spoljna politika u svijetu se manifestuje primjenom sile koja se onda pretvara u određene politike", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci gd‌je učestvuje na naučnoj raspravi "Republika Srpska i saradnja sa Rusijom, SAD i EU".

On je naglasio da su krizna žarišta pretvorena u ratna.

"Niko ne može biti siguran kada će se situacija smirivati. Jedno je sigurno, svijet više nije unipolaran, nego multipolaran", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, ne postoji odnos među multipolarnim centrima što dovodi do haosa.

Dodik je ukazao da u svemu ovome predstavnici Republike Srpske moraju razumjeti situaciju.

"Bez oklijevanja moramo razgovarati o tome kako ćemo se ponašati. Ne smije se izgubiti subjektivitet i stepen samostalnosti koji Republika Srpska ima i želi da dogradi", smatra Dodik.

On je ponovio da je BiH propala zemlja koju je nemoguće animirati.

"BiH ima propalu spoljnu politiku koja ne funcioniše na osnovu Ustava i dogovora, nego na bazi individulanih, političkih i nacionalnih grupacija. Bošnjaci su odlučili da sruše spoljnu politiku BiH na način da ne poštuju dogovor da je Predsjedništvo BiH zaduženo za tu politiku. Žele da okleveću drugoga i na tome im se svodi sva politika. Dosadili su svima i Srpska ima šansu da kaže da je za mir i stabilnost", rekao je Dodik.

On je ponovio je neustavni Sud BiH na osnovu neustavnog zakona, a uz pomoć nelegalnog stranca eliminisao legalno izabranog predsjednika Republike Srpske što je bio krizni trenutak.

"Tada su muslimani krenuli da nas optuže za eventualni rat. Međutim, odlučili smo da se krene u deeskalaciju i da se nastavimo boriti za bazične politike. Sačuvali smo mir i predstavili se u nekim centrima moći na pravi način. Ostajemo u strateškom odnosu sa Rusijom, a sa novim Trampovom administracijom imao dobre odnose i ostalim koji su prijateljski nastrojeni", poručio je Dodik.