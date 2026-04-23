Vlada Srpske: Do kraja godine posao za 500 djece poginulih boraca

Vlada Srpske danas je donijela zaključak kojim je preuzela obavezu da će do kraja godine zaposliti 500 djece poginulih boraca koja su se prijavila na javni poziv za izražavanje interesa za zapošljavanje.

"Poziv je raspisalo Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite. Analizom pristiglih prijava utvrđena je kvalifikaciona struktura prijavljenih. Možemo konstatovati da preovladava srednja stručna sprema. Teritorijalno, prijavljena su lica iz 51 opštine Srpske", rekla je pomoćnica ministra za zdravlje i zapošljavanje, Andrea Milinčić, na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade Srpske.

