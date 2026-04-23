Stanivuković: Nabavljamo tramvaj bez šina, ovo su moguće linije

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković izjavio je da bi u ovom gradu mogao biti uveden savremeni tramvaj bez šina, zasnovan na modernim tehnologijama i imaginarnim linijama, čija je procijenjena cijena pet miliona KM po vozilu.
Kako je pojasnio, riječ je o vozilu koje funkcioniše bez klasične infrastrukture, odnosno bez postavljenih šina, već se kreće pomoću savremenih tehnologija koje prate unaprijed definisane trase.
"Ne radi se o klasičnom tramvaju, ali je riječ o vozilu koje po obliku, kapacitetu i načinu funkcionisanja odgovara tramvaju. On ima imaginarne linije i kreće se kao da ima šine. To je novi patent koji se već primjenjuje u saobraćaju", rekao je Stanivuković.
Prema njegovim riječima, planirano je da ovakav vid prevoza bude uveden na najprometnijim linijama u gradu.
"Razmatramo pravce od centra prema Starčevici, zatim kružnu liniju, kao i linije prema Laušu i Paprikovcu, gdje je najveći kapacitet putnika", naveo je on, prenose Nezavisne.
Stanivuković je dodao da grad planira testiranje ovih savremenih tramvaja iz Kine, kako bi građani imali priliku da ih isprobaju.
