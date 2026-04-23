Stanivuković: Nabavljamo tramvaj bez šina, ovo su moguće linije

23.04.2026 13:11

Станивуковић: Набављамо трамвај без шина, ово су могуће линије
Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković izjavio je da bi u ovom gradu mogao biti uveden savremeni tramvaj bez šina, zasnovan na modernim tehnologijama i imaginarnim linijama, čija je procijenjena cijena pet miliona KM po vozilu.

Kako funkcioniše tramvaj bez šina

Kako je pojasnio, riječ je o vozilu koje funkcioniše bez klasične infrastrukture, odnosno bez postavljenih šina, već se kreće pomoću savremenih tehnologija koje prate unaprijed definisane trase.

"Ne radi se o klasičnom tramvaju, ali je riječ o vozilu koje po obliku, kapacitetu i načinu funkcionisanja odgovara tramvaju. On ima imaginarne linije i kreće se kao da ima šine. To je novi patent koji se već primjenjuje u saobraćaju", rekao je Stanivuković.

Prema njegovim riječima, planirano je da ovakav vid prevoza bude uveden na najprometnijim linijama u gradu.

"Razmatramo pravce od centra prema Starčevici, zatim kružnu liniju, kao i linije prema Laušu i Paprikovcu, gdje je najveći kapacitet putnika", naveo je on, prenose Nezavisne.

Stanivuković je dodao da grad planira testiranje ovih savremenih tramvaja iz Kine, kako bi građani imali priliku da ih isprobaju.

Komentari (5)
