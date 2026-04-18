Preuzimaju zasluge, a opet izbjegavaju obaveze: Grad ne izvršava svoj dio oko mosta u Česmi

Kada Grada Banjaluka nije mogao, reagovala je republička vlast. Odlukama Vlade Republike Srpske preduzeće "Putevi Srpske" preuzelo je obaveze da završi most u Česmi, kao i pristupne puteve, iako je prvobitno postojao dogovor da pristupne saobraćajnice izgradi Grad.

Most je otvoren 9. aprila, a svoj zadatak "Putevi" su obavili i prije isteka predviđenog trogodišnjeg perioda.

Podsjećamo, da su Grad Banjaluka i JP „Putevi Republike Srpske“ potpisali Sporazum o izgradnji mosta u naselju Česma 2022. godine.

JP Putevi su po zaduženju Vlade Republike Srpske izgradili most u ugovorenom roku, a onda preuzeli i izgradnju pristupnih saobraćajnica od Grada Banja Luka, na osnovu Odluke Vlade Republike Srpke kako bi mještani ovog dijela grada nakon višegodišnjeg čekanja konačno dobili most, koji je od velikog značaja za građane Česme, ali i cijele Banjaluke te ove regije.

Sporazum "Puteva" i Grada Banjaluka

Kao što je poznato, Sporazum se odnosi na regulisanje međusobnih odnosa u vezi realizacije projekta izgradnje, a isti ima za cilj da obezbijedi koordinisano djelovanje sporazumnih strana na izvršenju svih aktivnosti i radova potrebnih za realizaciju projekta.

Dopis "Puteva" Gradu Banjaluka

Podsjećamo, Vlada Republike Srpske Odlukom je preuzela od Grada izgradnju mosta, a nakon toga i pristupnih saobraćajnica te su JP Putevi Republike Srpske završili sve preuzete obaveze.

Po okončanju radova, Gradu je drugog aprila ove godine upućen dopis u kome se traži da Grad završi svoje preuzete obaveze.

Grad je u obavezi da uradi rasvjetu i zelenilo na ovoj saobraćajnici, ali do danas nismo dobili odgovor niti su prema našim saznanjima preduzete bilo kakve radnje kako bi bile izvršene ove obaveze Grada.

"Putevi Republike Srpske očekuju hitnu reakciju Grada radi izvršenja ovih obaveza te pozivaju gradonačelnika da uzme u prioritet preostale obaveze iz Sporazuma kako bi ovaj veliki i značajan projekat bio konačno u potpunosti završen na zadovoljstvo naših građana", navode iz Puteva.

Korištenje mosta i pristupnih saobraćajnica potpuno je bezbjedno uz poštovanje svih saobraćajnih propisa. Vrijednost izvedenih radova na samom mostu su nešto manje od sedam miliona KM, a pristupnih saobraćajnica oko 1,5 miliona KM, a sve su u potpunosti finansirali "Putevi" i Vlada Srpske.