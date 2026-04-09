Stevanović: Da nije bilo Dodika, Banjalučani bi još čekali most u Česmi

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske, Zoran Stevanović, poručio je na današnjem otvaranju mosta u Česmi da je odlučna reakcija republičkih institucija i predsjednika Milorada Dodika bila ključna za završetak ovog projekta.

Otvaranje mosta u banjalučkom naselju Česma

Stevanović je otvoreno ukazao na činjenicu da su prvobitni rokovi probijeni, te da je intervencija vrha Srpske bila neophodna kako bi se građanima konačno omogućio normalan saobraćaj.

"Na poziv predsjednika Dodika i premijera Save Minića, direktor 'Puteva' Miroslav Janković i ja dobili smo jasan zadatak i precizne rokove", istakao je Stevanović, dodajući da put do završetka nije bio lak zbog nagomilanih imovinsko-pravnih problema.

Iako je prvobitni plan predviđao da Grad Banjaluka izgradi pristupne saobraćajnice, neaktivnost lokalne administracije primorala je Vladu Srpske i "Puteve" da preuzmu kompletan teret na sebe.

"Hvala Vama predsjedniče Dodiku. Da nije bilo Vašeg angažmana, Banjalučani bi vjerovatno još čekali na puštanje mosta", zaključio je ministar Stevanović.