Dodik: Srpska ekonomski prosperitetna, ugovaramo još investicija

ATV
09.04.2026 15:42

Милорад Додик на отварању Моста у Чесми
Danas mogu da kažem da je Republika Srpska stabilna, mirna, ekonomski prosperitetna i da razmišlja o svojoj budućnosti, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik na otvaranju mosta u Česmi.

Otvaranje mosta u banjalučkom naselju Česma

"Povećavamo naše plate i penzije onoliko kolike su naše mogućnosti, ne podležemo raznim haotičnim jednog dijela političkog spektra u Republici Srpskoj", rekao je Dodik.

On je istakao da SNSD vodi odgovornu, narodnu politiku.

"Mi vodimo isključivo srpsku nacionalnu politiku odgovornu narodu. Nećemo odustati od toga, nemamo namjeru da to učinimo pogotovo kada znamo da su politike koje smo zastupali ostale iste u kojima je narod posmatrao i vidio našu vjeru i našu borbu sa očuvanje naše imovine", rekao je Dodik.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić na otvaranju mosta u Česmi: Ovo smo obećali i izvršili

On je istakao da imovina pripada Republici Srpskoj.

"To je neupitno. Republika Srpska je vlasnik svega onoga što je na njenoj teritoriji", rekao je Dodik.

Istakao je da je zato njegova uloga da obezbijedi stabilno okruženje, koje je bezbjedno i međunarodno prepoznato u posljednjim mjesecima.

"Mi imamo namjeru da ugovorimo još investicija za milijardu KM do kraja ove godine čime će se ova godina završiti sa 4 milijarde investicija u ovoj godini", poručio je Dodik.

