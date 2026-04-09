Utvrđen Prijedlog Zakona o pravima boraca

ATV
09.04.2026 13:18

Влада Републике Српске
Vlada Republike Srpske usvojila je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno–otadžbinskog rata Republike Srpske kojim se povećava osnovica za borački dodatak sa četiri na četiri i po KM, a za invalidnine će biti 1.100 KM.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić rekao je da su izmjene uslijedila zbog Ustavnog suda koji je konstatovao da je jedan član neustavan jer dolazi do miješanja izvršne i zakonodavne vlasti.

Ostojić je istakao da će se u ovom zakonu prvi put pojaviti rješenje za pripadnike Vojske Republike Srpske koji nisu imali riješen status, a poslije 30 godina su nađena određena rješenja.

On je dodao da je regulisano i da d‌jeca sa dva poginula roditelja u Odbrambeno-otadžbinskom ratu imaju status porodice poginulog borca i da im se uvede novčano primanje

Borci sa 65 godina i više, i nisu sposobno za rad, a ne mogu da ostvare pravo na penziju, Ostojić je naveo da će pored boračkog dodatka imati još jedno primanje.

"Osnovica za obračun za borački dodatak će se povećati sa četiri na četiri i po KM, a osnovica za invalidnine i lične i porodične biće 1100 KM", rekao je Ostojić na konferenciji za novinare.

On je naveo da je trebalo regulisati kako raste osnovica i da ona isključivo zavisi od zakona, piše Srna.

