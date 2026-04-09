Ambasada Rusije za ATV o dolasku Lavrova: Objave nisu istinite

Autor:Slaviša Đurković
Komentari:4
Ambasada Rusije u BiH demantovala je informacije objavljene u federalnim medijima da će šef ruske diplomatije Sergej Lavrov doputovati u Republiku Srpsku krajem aprila.
"U vezi s navedenim medijskim objavama o Ministru inostranih poslova Rusije Sergeju Lavrovu saopštavamo da te objave nisu istinite", rečeno je iz ruske Ambasade za ATV.
Federalni mediji objavili su vijest da će ruska delegacija predvođena ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovom posjetiti Republiku Srpsku 19. aprila.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov sastao se sa Miloradom Dodikom koji je tada obavljao funkciju predsjednika Republike Srpske 28. oktobra prošle godine, čime je još jednom potvrdio podršku srpskom rukovodstvu.
Mjesec dana prije toga Dodik i Lavrov imali su direktan sastanak u Moskvi kada je šef ruske diplomatije optužio zapad za grubo miješanje u unutrašnje stvari BiH i direktno kršenje Dejtonskog sporazuma.
