Logo
Large banner

Dodik: Krajem aprila sam u SAD, 9. maja u Moskvi na Paradi

Autor:

ATV
08.04.2026 13:09

Komentari:

0
Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.
Foto: ATV

25. ili 26. aprila putujem u Sjedinjene Američke Države, a 9. maja sam u Rusiji na Paradi u Moskvi, istakao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

"Mislim da ću 25. ili 26. aprila, kada odlazim u Ameriku, učestvovati na jednom katoličkom univerzitetu, gdje treba da dobijam određena priznanja za demokratiju i slobodu. Imajući u vidu ono kroz što sam prošao, ljudi su to prepoznali, a nakon toga ću posjetiti našu srpsku zajednicu u Ilinoisu. Potom idem na Floridu u mogućnosti da se obezbijedi još neki važni sastanci", rekao je Dodik.

U Republiku Srpsku se vraća 3. maja, a onda slijedi ponovo odlazak, ali ovaj put za Moskvu.

"Vraćam se ovdje 3. maja, proslaviću svoju slavu, a onda odlazim u Moskvu na Paradu na koji sam već pozvan. U međuvremenu ovdje će boroviti značajne delegacije, izaslanik predsjednika Trampa, koji će dođi krajem sedmice, odnosno, krajem one druge sedmice poslije našeg Vaskrsa, ali jednako tako i visoka ruska delegacija koja dolazi tu, predvođena zamjenikom ministra inostranih poslova Ruske federacije koje će boroviti ovdje", dodao je Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Милорад Додик

Republika Srpska

Slovenija na čelu s Janšom bolja za Srpsku

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

09

19

03

18

58

18

53

18

45

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner